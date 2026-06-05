Consiglio Regionale, la nota. Proposta legge “Patto per l’Abruzzo” contro discriminazioni e violenza di genere

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:05 giugno 2026 – 12:49- Contrasto alle discriminazioni in maniera concreta e trasversale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Percorsi di formazione, sensibilizzazione e prevenzione – si apprende dalla nota stampa. Strumenti di sostegno alle vittime di discriminazione e violenza, sportelli dedicati e “rifugi arcobaleno”. Ma anche un Osservatorio regionale per monitorare il fenomeno e promuovere iniziative finalizzate a costruire una cultura del rispetto delle differenze e della dignità delle persone nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nello sport, nella cultura e nei servizi socio-sanitari. È questo il cuore della proposta di legge del Patto per l’Abruzzo, “Norme per il diritto all’autodeterminazione, contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”, che vede come prima firmataria la consigliera M5S, Erika Alessandrini, e sottoscritta da tutti i Consiglieri regionali di opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I contenuti della Proposta di legge sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno preso parte la prima firmataria Erika Alessandrini (M5S), Luciano D’Amico, capogruppo di opposizione, Francesco Taglieri, capogruppo M5S, Renato di Nicola, in rappresentanza dell’Associazione Jonathan- diritti in movimento e Leonardo Quaglia dei Giovani Democratici.“La norma – spiegano – è nata dall’ascolto delle associazioni, dei professionisti, degli operatori sociali e delle persone che ogni giorno si confrontano con discriminazioni, pregiudizi e violenze – Colma un vuoto normativo non più accettabile e assegna alla Regione un ruolo attivo nella prevenzione delle discriminazioni e nel sostegno alle vittime – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo purtroppo registra uno dei più alti rapporti tra episodi di violenza e discriminazione ai danni delle persone LGBTQIA+ e popolazione residente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Solo nell’ultimo anno sono stati riportati dalla stampa quattordici episodi, tra aggressioni e discriminazioni, un dato che diventa ancora più preoccupante se si considera il sommerso di chi non denuncia per paura o isolamento – riporta testualmente l’articolo online. Non siamo, quindi, di fronte a un tema marginale o a una battaglia identitaria di pochi- sottolineano ancora i consiglieri di opposizione – Questo è un problema reale che riguarda la vita di tante persone, che troppo spesso incontrano ostacoli nell’accesso ai servizi, subiscono discriminazioni sul lavoro, vivono episodi di bullismo o vengono lasciati soli davanti a situazioni di violenza – viene evidenziato sul sito web. Una Regione moderna non può ignorare queste realtà. Per questo abbiamo scritto una norma ascoltando le indicazioni, le proposte e le necessità del territorio, con il fine di dotare la Regione Abruzzo di una legge all’avanguardia, che sia rispondente alle reali esigenze delle comunità e non sia un mero atto di bandiera – si legge sul sito web ufficiale. È una legge equilibrata, concreta e coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale – si apprende dalla nota stampa. Purtroppo la proposta è depositata da mesi in Consiglio – affermano – ma non è stata ancora calendarizzata per la discussione – si apprende dalla nota stampa. All’inizio di giugno, mese storicamente dedicato al Pride e alle battaglie per l’uguaglianza e il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+, vogliamo ribadire la necessità di avviare l’iter di approvazione della legge per giungere il più presto possibile alla sua attuazione – si apprende dalla nota stampa. I diritti non possono restare bloccati in un cassetto – recita il testo pubblicato online. La qualità di un governo, anche regionale, si misura dalla capacità di riconoscere e proteggere ogni persona – si legge sul sito web ufficiale. Quando qualcuno viene discriminato per ciò che è, per come vive la propria identità o per chi ama, non è soltanto un diritto individuale a essere colpito, ma è l’intera comunità a diventare più fragile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro compito di legislatori è dare voce anche a chi troppo spesso non viene ascoltato – Come Patto per l’Abruzzo abbiamo fatto la nostra parte, depositando questa legge e costruendola insieme alle associazioni – precisa il comunicato. Adesso chi governa la Regione scelga di affrontare questi temi e faccia compiere all’Abruzzo un passo in avanti nella direzione giusta” concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it