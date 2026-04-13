Consiglio Regionale, la nota. Prospero: 200 mila euro per riaprire Punta d’Erce. Via Verde pronta a ripartire

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 aprile 2026 – 10:54- “Una notizia attesa, concreta, che restituisce fiducia alla comunità di Vasto: la Regione Abruzzo ha stanziato 200.000 euro per il ripristino dell’interruzione della Via Verde in località Punta d’Erce, duramente colpita dagli eventi meteorologici – precisa il comunicato. Un intervento fondamentale, che consente oggi di puntare con determinazione a un obiettivo chiaro: riaprire la Via Verde già per la stagione estiva, restituendo a cittadini e turisti uno dei luoghi simbolo del nostro territorio – Questo risultato è il frutto di un lavoro serio e continuo, fatto di segnalazioni, interlocuzioni e presenza costante – Abbiamo portato con forza le istanze della comunità, chiedendo risposte rapide su una criticità che non poteva più essere rimandata – si legge sul sito web ufficiale. Determinante è stato il ruolo del Dipartimento Infrastrutture e, in particolare, dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, che ancora una volta ha dimostrato attenzione concreta verso questo territorio, raccogliendo le nostre istanze e traducendole in un intervento immediato e finanziato – Un segnale chiaro di come, quando c’è ascolto e capacità di decidere, le risposte arrivano in tempi certi – precisa il comunicato. Va riconosciuto anche il contributo dell’assessore comunale Alessandro D’Elisa, che ha dimostrato senso di responsabilità e spirito istituzionale, comprendendo che su temi così importanti serve collaborazione e non contrapposizione sterile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si segnala inoltre l’interessamento del senatore Sigismondi, che ha seguito la vicenda contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del territorio e dell’Assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. Per troppo tempo abbiamo assistito ad attacchi strumentali verso la Regione e il Governo, spesso utili solo alla propaganda – Oggi i fatti dimostrano il contrario: quando si lavora insieme, nell’interesse della città, i risultati arrivano davvero – La Via Verde, e in particolare il tratto di Punta d’Erce, non è solo un’infrastruttura: è un simbolo della nostra identità e della nostra vocazione turistica – viene evidenziato sul sito web. Restituirla in sicurezza e nei tempi più rapidi possibili significa restituire opportunità, economia e futuro a Vasto – Noi continueremo su questa strada: portare le istanze del territorio, trasformarle in risultati concreti e dare risposte vere ai cittadini – precisa la nota online. Perché alle parole preferiamo i fatti”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it