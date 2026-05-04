Consiglio Regionale, la nota. Prospero: A Vasto un minuto di raccoglimento per ricordare Pio La Torre

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 maggio 2026 – 08:41- “Su iniziativa del presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, consigliere comunale di Vasto, Francesco Prospero, il Consiglio comunale ha osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Pio La Torre, nel 44° anniversario della sua morte, avvenuta il 30 aprile 1982 per mano di Cosa Nostra – viene evidenziato sul sito web. “Un momento intenso e partecipato per rendere omaggio a chi ha avuto il coraggio di sfidare apertamente la mafia, pagando con la vita il proprio impegno civile e politico – Ricordare Pio La Torre – dichiara Francesco Prospero – significa rinnovare un dovere – La memoria non è un esercizio formale, ma una responsabilità concreta che interpella ogni giorno le istituzioni e i cittadini – La Torre – prosegue – è stato il promotore della legge che ha introdotto nell’ordinamento il reato di associazione di tipo mafioso e ha reso possibile la confisca dei beni illecitamente accumulati – precisa il comunicato. Un passaggio decisivo, che ha consentito allo Stato di contrastare la mafia non solo nei suoi singoli reati, ma nella sua struttura organizzata e nella sua forza economica – Il Consiglio comunale di Vasto, con questo gesto, ha voluto ribadire che la legalità non si esaurisce nella memoria, ma si costruisce quotidianamente attraverso l’impegno delle istituzioni e la partecipazione attiva della comunità”. “Alla violenza della mafia – conclude Prospero – si risponde con la forza delle idee, con la cultura della legalità e con l’esempio – recita il testo pubblicato online. È così che si onora davvero chi ha dato la vita per lo Stato: trasformando la memoria in azione”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it