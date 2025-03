Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Abruzzo Progetti e Osservatorio della Legalità per alfabetizzazione digitale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ha registrato una grande partecipazione il primo incontro del corso di alfabetizzazione digitale per over 60, organizzato da Abruzzo Progetti, società della Regione Abruzzo, con il sostegno dei fondi PNRR, in collaborazione con il Comune di Vasto – L’incontro si è svolto presso il Circolo Zaccardi, coinvolgendo numerosi partecipanti desiderosi di acquisire nuove competenze digitali e di imparare a difendersi dalle truffe online – Grazie a un’intesa tra l’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo e Abruzzo Progetti, il corso pone una particolare attenzione sulla prevenzione delle frodi digitali, un fenomeno in forte crescita che può colpire chi ha meno familiarità con gli strumenti informatici”. E’ quanto si legge in una nota Francesco Prospero Consigliere regionale e Presidente dell’Osservatorio della Legalità. “Le truffe digitali sono sempre più sofisticate e rappresentano una minaccia concreta – si apprende dal portale web ufficiale. La grande partecipazione a questo primo incontro dimostra quanto sia importante fornire strumenti concreti per riconoscere i pericoli della rete – ha dichiarato Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo –. Grazie alla collaborazione con Abruzzo Progetti, stiamo costruendo percorsi di formazione utile e accessibile a tutti su tutto il territorio regionale”. Presente all’incontro anche l’amministratore di Abruzzo Progetti, Pasquale Di Cristofano, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “L’alfabetizzazione digitale è oggi una necessità. Il successo di questo primo appuntamento conferma quanto sia sentita l’esigenza di acquisire competenze per utilizzare la tecnologia in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. La sinergia con l’Osservatorio della Legalità rafforza l’obiettivo di questo corso, che non è solo insegnare a usare il digitale, ma anche fornire strumenti di tutela e prevenzione”. Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 19 marzo, dalle 18:30 alle 19:30, sempre presso il Circolo Zaccardi sito nel bocciodromo di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. L’Osservatorio della Legalità continuerà a promuovere iniziative concrete per la diffusione della cultura digitale e la tutela dei cittadini, affinché il web sia un’opportunità sicura per tutti”, conclude Prospero – (com/red)

