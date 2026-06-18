Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Emergenza sicurezza a Vasto Marina

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 08:45- “Siamo di fronte a una colpevole inerzia amministrativa che lascia il territorio in balìa di delinquenti e bande giovanili – precisa la nota online. Questa giunta di centrosinistra è bravissima a tagliare nastri a fini di propaganda, ma si dimentica sistematicamente di garantire il controllo, la sicurezza e la vivibilità di quegli stessi spazi”. E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di centrodestra a Vasto tra i quali Francesco Prospero, consigliere regionale di FdI. I rappresentanti dell’opposizione sono intervenuti a seguito dei 2 episodi di cronaca verificatisi, nel giro di appena ventiquattro ore, lungo la riviera vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il primo episodio – si legge ancora – è avvenuto nella notte dello scorso fine settimana sul lungomare nord, nei pressi della Bagnante, in un’area riaperta recentemente dopo i lavori di riqualificazione – si apprende dalla nota stampa. Qui, due cittadini vastesi sono stati accerchiati da un branco di giovani che, con un banale pretesto, hanno scatenato una violenza inaudita – viene evidenziato sul sito web. Una vittima ha riportato alcune fratture, l’altra è stata presa a calci a terra, prima che il gruppo fuggisse verso la Via Verde – Poche ore dopo, in pieno giorno, si è consumato il secondo inquietante episodio – riporta testualmente l’articolo online. Un anziano è stato aggredito alle spalle da una coppia e rapinato tra le dune della pista ciclabile, vicino all’hotel Perrozzi – aggiunge la nota pubblicata. I luoghi teatro di questi selvaggi episodi sono privi di videosorveglianza pubblica – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, questi casi confermano come la stessa Via Verde e le aree dunali stiano diventando zone a rischio microcriminalità e vie di fuga privilegiate per i malintenzionati – Si tratta di un vuoto inaccettabile che ricade sulle responsabilità del Sindaco Francesco Menna, quale prima autorità locale investita dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza urbana”. I consiglieri evidenziano il profondo “paradosso politico ed etico di una nuova passeggiata alla Bagnante inaugurata neppure un mese fa in pompa magna dal centrosinistra, i cui interventi di consolidamento e riqualificazione, per un importo superiore ai 300mila euro, sono stati interamente stanziati dalla Regione Abruzzo sotto lo stretto monitoraggio dell’Assessorato alle Infrastrutture guidato da Umberto D’Annuntiis. Il Comune incassa i finanziamenti regionali e si appropria dei meriti formali, ma dimentica di installare anche una sola telecamera – si apprende dal portale web ufficiale. È bene ricordare che già la scorsa estate, a pochissimi metri dal pontile, si erano registrati episodi analoghi, sventati soltanto dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine”.“È la maggioranza in Regione – sottolineano Prospero e gli altri consiglieri – a dimostrare con i fatti come si difende una comunità. Con l’approvazione della legge sulla sicurezza urbana integrata, la Regione mette in campo un fondo iniziale di 500mila euro, potenziato da risorse europee, per finanziare telecamere e illuminazione pubblica nelle zone più a rischio, valorizzando anche il controllo di vicinato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per i cittadini e le imprese la vera svolta è il “Bonus Sicurezza Abruzzo”, che copre fino al 50% delle spese per sistemi di allarme, porte blindate e inferriate – si apprende dalla nota stampa. L’intero impianto sarà coordinato da un Osservatorio regionale al fianco di Prefetture e sindaci – precisa la nota online. Gli strumenti e i fondi ci sono, ora il Comune di Vasto deve svegliarsi e intercettare queste risorse per proteggere una città stanca di avere paura – si legge sul sito web ufficiale. La tutela dell’incolumità pubblica non ammette distrazioni – precisa la nota online. Mentre la Regione Abruzzo si fa promotrice di un modello integrato e concreto, mettendo a disposizione dei sindaci risorse reali, il centrosinistra vastese resta immobile a guardare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo – concludono – una mappatura del litorale e l’attivazione immediata dei sistemi di videosorveglianza alla Bagnante e lungo l’asse della pista ciclabile – Non tollereremo che l’inefficienza di chi governa continui a mettere a repentaglio la sicurezza dei residenti e la vocazione turistica della nostra marina”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it