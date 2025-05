Consiglio Regionale, la nota. Prospero esprime solidarietà al sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Siamo profondamente colpiti e amareggiati per il vergognoso atto vandalico che ha preso di mira il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio – Un gesto vile, codardo e inaccettabile, che rappresenta un’offesa non solo alla sua persona, ma a tutta la comunità di Monteodorisio e a chi ogni giorno si spende con serietà e passione per il bene pubblico – A Catia va la nostra piena solidarietà, umana e istituzionale – Le siamo vicini con affetto e stima, certi che saprà rispondere con la forza e la dignità che l’hanno sempre contraddistinta – si apprende dal portale web ufficiale. Nessuna scritta infame potrà mai scalfire il valore del suo impegno, la sua determinazione e l’amore per la sua terra – Chi si nasconde nell’anonimato per colpire con insulti sessisti dimostra solo debolezza e vigliaccheria – si legge sul sito web ufficiale. Noi, al contrario, continueremo a sostenere chi, come Catia, lavora ogni giorno con coraggio e senso del dovere al servizio della propria comunità”. E’ quanto si legge in nua nota a firma del consigliere regionale di FdI Francesco Prospero e dell’assessore regionale Tiziana Magnacca – (com/red)

