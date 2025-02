Consiglio Regionale, la nota. Prospero (FdI) su allerta truffe anziani: “Campagna sensibilizzazione con Prefetture”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Negli ultimi giorni, nel nostro territorio si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe ai danni di persone anziane, un fenomeno gravoso che sfrutta in modo subdolo la loro vulnerabilità e il senso di protezione verso i propri familiari – I truffatori, fingendosi carabinieri, avvocati o funzionari pubblici, contattano le vittime con una telefonata allarmante, raccontando di un presunto incidente in cui sarebbe coinvolto un figlio o un nipote – si apprende dalla nota stampa. Con la scusa di evitare l’arresto o risarcire danni, chiedono il pagamento immediato di denaro o la consegna di gioielli a un sedicente incaricato che si presenta a domicilio”. Sul tema interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Prospero, e incalza: “È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di queste truffe e sappiano come difendersi – Nessuna forza dell’ordine chiede soldi per evitare procedimenti giudiziari, e chiunque riceva telefonate di questo tipo deve immediatamente contattare il 112 e non consegnare denaro o oggetti di valore – Alla luce di questa emergenza, è mia intenzione, in qualità di Presidente dell’Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo, avviare una campagna di sensibilizzazione, di intesa con le Prefetture, per informare e proteggere i cittadini da questi raggiri – precisa il comunicato. Un’azione coordinata tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali può fare la differenza nella prevenzione di questi episodi e nel rafforzamento della sicurezza per le fasce più vulnerabili della popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle autorità. Solo con la collaborazione di tutti possiamo arginare questo fenomeno e garantire maggiore sicurezza alle nostre comunità”, conclude Prospero – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

