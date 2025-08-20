Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Il Campionato Italiano di Beach Volley arricchisce l’estate vastese

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Si è svolta questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Vasto, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Beach Volley, in programma al Lido Acapulco dal 22 al 24 agosto 2025. All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Francesco Prospero, che ha sottolineato l’importanza di un appuntamento ormai diventato un punto fermo dell’estate vastese e nazionale: “Il Campionato Italiano di Beach Volley – ha dichiarato Prospero – è un evento iconico che contribuisce a rendere il nostro territorio un polo attrattivo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico e culturale – si apprende dalla nota stampa. Grazie alla Legge Regionale 10/2018, la Regione Abruzzo è in grado di sostenere manifestazioni di questa portata, capaci di promuovere l’immagine dell’Abruzzo e di valorizzarne le eccellenze”. Prospero ha inoltre ricordato che lo scorso anno l’evento è risultato il terzo in Abruzzo per entità dei contributi assegnati attraverso la Legge 10, a conferma della sua rilevanza e del forte impatto sul territorio – recita il testo pubblicato online. “Lo sport è un momento di condivisione, di incontro e di crescita per la comunità. Eventi di tale rilievo rappresentano una straordinaria vetrina per Vasto e per l’intero Abruzzo” – ha aggiunto il consigliere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Campionato, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo e con il patrocinio del Comune di Vasto, porterà sulle spiagge vastesi i migliori atleti nazionali della disciplina, confermando la città come location ideale per eventi sportivi di livello – recita il testo pubblicato online. “La Regione Abruzzo – ha concluso Prospero – continuerà a investire sul turismo sportivo e sugli eventi che sanno promuovere i nostri territori, perché iniziative come questa rafforzano l’economia locale, sostengono il settore turistico e valorizzano l’immagine dell’Abruzzo in Italia e all’estero – recita il testo pubblicato online. L’augurio è che, con il rifinanziamento della Legge 10 e previa verifica della sussistenza dei presupposti normativi, il Campionato possa ottenere anche quest’anno il giusto contributo dalla Regione Abruzzo, come già avvenuto lo scorso anno”. (com/red)

