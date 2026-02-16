Consiglio Regionale, la nota. Prospero: In Commissione voto unanime alla risoluzione sulla Presentosa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 febbraio 2026 – 08:41- La III Commissione del Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato all’unanimità la risoluzione per la valorizzazione e l’internazionalizzazione della Presentosa, proposta insieme ai consiglieri dei gruppi di Fratelli d’Italia e della Lista Marsilio e che vede come primo firmatario il consigliere regionale Francesco Prospero – La Presentosa, affermatasi tra Settecento e Ottocento con particolare sviluppo nei centri di Guardiagrele, Scanno e Pescocostanzo, rappresenta uno dei simboli più autentici dell’artigianato artistico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Tradizionalmente donata come pegno d’amore, nel tempo è divenuta emblema identitario della cultura regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’approvazione è stata annunciata nel giorno di San Valentino, a sottolineare il valore simbolico della ricorrenza e il legame della Presentosa con la tradizione del dono d’amore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non si tratta di un punto di arrivo – dichiara Prospero – ma dell’inizio di un percorso che auspichiamo possa condurre all’approvazione di una legge sulla Presentosa, finalizzata a tutelarne l’autenticità, rafforzarne il riconoscimento come simbolo dell’artigianato abruzzese e promuoverne il marchio in Italia e nel mondo”. L’obiettivo è costruire uno strumento normativo capace di sostenere le maestranze artigiane, preservare le tecniche tradizionali e favorire la promozione internazionale del marchio “Presentosa d’Abruzzo”, anche in sinergia con il settore turistico e culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La Presentosa è identità, è storia, è amore per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Valorizzare le nostre radici significa dare futuro alla nostra identità”, conclude Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

