Consiglio Regionale, la nota. Prospero: in Consiglio regionale il ricordo di Vincenzo Palmerio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Su iniziativa del consigliere regionale Francesco Prospero (Fratelli d’Italia), il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha osservato ieri un minuto di raccoglimento in memoria del dott. Vincenzo Palmerio, scomparso lo scorso 24 aprile all’età di 76 anni – precisa la nota online. “Con Vincenzo Palmerio se ne va una figura di grande spessore umano e professionale – ha dichiarato Prospero in Aula – un uomo che ha messo la sua competenza medica e la sua passione civile al servizio delle istituzioni e della comunità abruzzese”. Medico fisiatra, dirigente sanitario e amministratore pubblico, Palmerio è stato Direttore Sanitario della ASL dell’Aquila e della Residenza Assistenziale San Giorgio di Treglio – aggiunge testualmente l’articolo online. In politica ha ricoperto numerosi incarichi: Sindaco di Rocca San Giovanni, Consigliere Provinciale di Chieti, Consigliere Regionale e Assessore alle Politiche Sociali e Risorse Umane della Regione Abruzzo dal 2000 al 2004. È stato inoltre componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Industriale Sangro-Aventino e del CdA della Sasi – precisa il comunicato. “L’Abruzzo – ha concluso Prospero – perde un uomo delle istituzioni, un medico apprezzato, un amministratore competente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A nome mio e dell’intero Consiglio, esprimo vicinanza alla famiglia e alla comunità di Rocca San Giovanni”. (com/red)

