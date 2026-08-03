Consiglio Regionale, la nota. Prospero insignito del Premio nazionale “Don Tonino Bello” per l’impegno nella legalità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:03 agosto 2026 – 12:19- “Per il suo instancabile impegno a favore della legalità, della trasparenza e della responsabilità civica, che con coraggio e passione ha saputo portare avanti valori fondamentali rendendo la giustizia non solo un ideale, ma un’azione concreta per una società più equa e solidale”. Con questa motivazione il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità, Francesco Prospero, è stato insignito, nella serata di domenica 2 agosto, sul lungomare di Tortoreto, del Premio nazionale per la pace e la solidarietà “Don Tonino Bello”. La cerimonia di consegna si è svolta nell’ambito della 22ª edizione del “Premio Amore per l’Abruzzo”, manifestazione organizzata dall’ETS “Società Civile” in collaborazione con il Comune di Tortoreto – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’evento sono state premiate quindici personalità e realtà abruzzesi, espressione di ambiti differenti come dall’imprenditoria all’editoria, dal giornalismo alla sanità, dallo sport alla musica, fino alla moda, alla sartoria, alla cultura, alla comunicazione digitale e all’Arma dei Carabinieri – precisa il comunicato. Un insieme di competenze, talenti ed esperienze che contribuiscono, ciascuno nel proprio settore, a dare lustro all’Abruzzo e a promuoverne l’immagine anche oltre i confini regionali – precisa la nota online. Don Tonino Bello, alla guida della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e presidente nazionale di Pax Christi deceduto nel 1993, è ricordato come il “vescovo della pace” e come un pastore vicino agli ultimi, che ha fatto della nonviolenza, della solidarietà e del servizio al prossimo i pilastri del proprio impegno per la costruzione di un mondo più giusto – “Ricevere un premio intitolato a don Tonino Bello rappresenta per me un motivo di grande emozione e, prima di tutto, di profonda responsabilità. Il suo esempio – dichiara il consigliere Prospero – ci ricorda che la legalità, la pace e la solidarietà sono scelte da vivere concretamente ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Desidero inoltre rivolgere le mie congratulazioni a tutte le personalità e alle realtà premiate, protagoniste di esperienze differenti ma accomunate dalla capacità di dare lustro all’Abruzzo attraverso il proprio lavoro, il talento e l’impegno quotidiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo premio appartiene anche a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere nel lavoro dell’Osservatorio, contribuendo agli incontri nelle scuole e nei Comuni, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative promosse sui territori – Il mio impegno è finalizzato a ricordare esempi di grandi servitori dello Stato come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e di tutte le vittime innocenti delle mafie – si apprende dalla nota stampa. Il modo migliore per onorarli è trasformare ogni giorno la memoria in responsabilità e azione concreta, che possono essere eseguite da ognuno di noi”. “Ringrazio l’amministrazione comunale di Tortoreto, gli organizzatori e quanti hanno reso possibile questa importante manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accolgo questo riconoscimento come uno stimolo a continuare a fare la mia parte con ancora maggiore determinazione, umiltà e spirito di servizio – recita il testo pubblicato online. Continuerò – conclude Francesco Prospero – a impegnarmi affinché la legalità si traduca ogni giorno in scelte coerenti, provvedimenti concreti e azioni capaci di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”- (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it