Consiglio Regionale, la nota. Prospero: la politica di Menna è un copione improvvisato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Mentre i cittadini aspettano risposte concrete sulla gestione del Terminal Bus, il sindaco Menna pensa a girare video promozionali davanti a una struttura chiusa, vandalizzata e nel degrado – aggiunge testualmente l’articolo online. Un terminal consegnato ufficialmente al Comune il 7 agosto 2024, ma ancora oggi – a maggio 2025 – inutilizzabile, sporco e senza alcun piano di gestione – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco continua a rifugiarsi in una dietrologia inutile e falsa, cercando di spostare l’attenzione su chi ha finanziato l’opera, pur di non affrontare la sua totale impreparazione nella gestione della struttura – Ad oggi non risulta alcuna evidenza di comunicazioni ufficiali, verbali di incontri o atti concreti che dimostrino il coinvolgimento di vettori, DMC o consorzi nella gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se esistono, Menna li mostri – precisa la nota online. Altrimenti, taccia – si apprende dal portale web ufficiale. Nel frattempo, nove mesi di abbandono hanno prodotto solo danni: bagni indecenti, vetri rotti, scritte vandaliche, erbacce ovunque – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cosa più surreale? Il sindaco è andato a registrare un video autocelebrativo davanti al terminal, ma non si è nemmeno degnato di far pulire i bagni, che oggi si presentano in condizioni peggiori di allora – si apprende dal portale web ufficiale. Una scena grottesca che racconta, meglio di ogni parola, la leggerezza con cui è stata trattata un’infrastruttura pubblica costata centinaia di migliaia di euro – E come dimenticare la bandiera dei pirati issata da Menna nel 2023, a suo dire per denunciare una “maledizione”? Un gesto simbolico che oggi appare per quello che era: folklore da teatro municipale, non amministrazione della cosa pubblica – Le bandiere vere – come quella della Regione Abruzzo – rappresentano identità e valori – aggiunge la nota pubblicata. È per me un onore consegnarle, su delega del Presidente del Consiglio regionale, alle comunità che rappresento – aggiunge testualmente l’articolo online. Menna, invece, ha scelto la scena: la sua bandiera è quella dei pirati, la sua politica è un copione improvvisato, non un servizio ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Il tempo delle scuse è finito – riporta testualmente l’articolo online. Se il sindaco non è in grado di gestire un terminal, lo ammetta e lasci spazio a chi ha la capacità, la visione e il coraggio di farlo”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it