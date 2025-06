Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Le preoccupazioni degli operatori di Vasto Marina sono anche le mie

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Vasto è la mia città. Vasto Marina è il cuore della nostra costa – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme alla Riserva di Punta Aderci e alle splendide calette di Vignola, Canale, Casarza e San Nicola, rappresenta un patrimonio naturale e turistico straordinario, che sento profondamente mio – riporta testualmente l’articolo online. Luoghi in cui ho costruito ricordi, passioni e radici – precisa la nota online. Per questo, le preoccupazioni espresse dagli operatori turistici mi toccano da vicino: sono le preoccupazioni di chi ama davvero questo territorio e vuole proteggerlo – recita il testo pubblicato online. È il momento della sinergia, non delle divisioni – precisa la nota online. Servono risposte condivise, non proclami – precisa il comunicato. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare in modo strutturale i problemi legati alla qualità dell’acqua, alla rete fognaria e alla tutela dell’immagine turistica della nostra costa – si apprende dal portale web ufficiale. Gli operatori turistici hanno giustamente chiesto un incontro operativo – Ritengo che debba essere convocato entro i prossimi dieci giorni, perché l’estate è già iniziata e non possiamo più permetterci di procrastinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire da martedì incontrerò il nuovo presidente della Sasi – in carica da pochi giorni – per coinvolgerlo nel percorso avviato e individuare una strategia condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Nel frattempo, ho già avuto un’interlocuzione con il direttore generale della ASL, che ha manifestato la massima disponibilità a valutare l’attivazione della guardia medica turistica per il mese di agosto – Mi è stato riferito che l’amministrazione comunale non ha formalizzato alcuna richiesta e non ha preso parte al recente incontro sulle guardie mediche con la ASL e i rappresentanti dei comuni della costa, intervenendo solo successivamente con un comunicato stampa – si apprende dal portale web ufficiale. Ciò non toglie che da parte nostra ci sarà il massimo impegno per garantire i servizi sanitari indispensabili durante la stagione estiva – si legge sul sito web ufficiale. Non possiamo permetterci ritardi né rimpalli di responsabilità. Occorre un tavolo tecnico in tempi brevi, con tutti i soggetti istituzionali e operativi coinvolti: Regione, Comune, Sasi, ARAP, ASL. Da parte mia, ci sarà sempre spirito di collaborazione e massima disponibilità. Vasto Marina merita rispetto, ascolto e azioni concrete – si apprende dalla nota stampa. Io ci sono – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora è il momento che tutti facciano la loro parte”. Così in una nota il consigliere regionale di Fdi Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

