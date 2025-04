Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Più vicini al capoluogo, torna la linea San Salvo-Vasto-L’Aquila

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – “Accogliamo con grande soddisfazione la riattivazione, a partire dal 5 maggio 2025, della linea autobus San Salvo – Vasto – Val di Sangro – Lanciano – L’Aquila, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di studenti, lavoratori e pendolari del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ringraziamo la DicarloBus per aver dimostrato sensibilità e attenzione verso le istanze dell’utenza, riportando in servizio una linea commerciale di grande utilità per il collegamento tra la costa adriatica e il capoluogo regionale – si apprende dalla nota stampa. Questa iniziativa, che parte in via sperimentale il lunedì e il venerdì, rappresenta un primo passo verso una mobilità più moderna, equa e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riteniamo che la sperimentazione riconoscerà l’importanza e la strategicità di questa linea, e rinnoviamo il nostro impegno affinché, all’esito positivo di questa fase, la Regione possa prevedere un contributo strutturale per garantirne la sostenibilità economica e la continuità nel tempo – riporta testualmente l’articolo online. Continueremo a lavorare in sinergia con le istituzioni e i cittadini per rafforzare i collegamenti, contrastare l’isolamento delle aree periferiche e promuovere il diritto alla mobilità per tutti”. Così in una nota il consigliere regionale Francesco Prospero – (com/red)

