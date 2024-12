Consiglio Regionale, la nota. Prospero: pubblicato avviso contributi economici contro violenza di genere, mafie e ludopatie

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi destinati a finanziare iniziative di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere, le mafie e le ludopatie – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un intervento volto a supportare attività che rafforzino la cultura della legalità e il rispetto dei diritti fondamentali, coinvolgendo associazioni, enti e organizzazioni attive su questi temi – aggiunge la nota pubblicata. Francesco Prospero, Presidente dell’Osservatorio della Legalità, ha dichiarato: “L’impegno contro fenomeni come la violenza, la criminalità organizzata e le dipendenze patologiche deve partire dalla prevenzione e dall’educazione – Questo avviso è un’opportunità concreta per sostenere chi opera sul territorio per diffondere valori di giustizia e responsabilità sociale – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo tutte le realtà interessate a partecipare – si apprende dalla nota stampa. ” Le domande di contributo devono essere presentate entro il 14 dicembre 2024. L’avviso completo, con tutte le informazioni su requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile al seguente link: https://www.regione – abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/content/contributi-organizzazione-eventi-contro-la-violenza-di-genere-e-le-mafie-0. “Questo intervento si inserisce nelle azioni regionali dedicate alla promozione di una società più consapevole e coesa, affrontando in maniera integrata tre fenomeni che minacciano la sicurezza e la dignità delle comunità” conclude Prospero – recita il testo pubblicato online. (com/red)

