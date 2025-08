Consiglio Regionale, la nota. Prospero su apertura presidio di medicina turistica all’Istituto San Francesco

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ha aperto ufficialmente questa mattina, presso i locali dell’Istituto San Francesco di Vasto Marina, il presidio di medicina turistica, attivo durante la stagione estiva a servizio di residenti e turisti – precisa la nota online. Fin dalle prime ore si è registrata una significativa affluenza di cittadini, a conferma dell’utilità e della necessità di un punto di riferimento sanitario sul territorio, capace di garantire risposte tempestive ai bisogni di salute durante i mesi più intensi dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. L’attivazione del servizio è stata resa possibile grazie alla disponibilità della dottoressa Alessia Buttiglieri, che ha partecipato all’avviso pubblico bandito dalla ASL, offrendo con grande spirito di servizio la propria professionalità. Un sentito ringraziamento va alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, per aver creduto e investito nell’importanza di questo presidio, e alla Fondazione Padre Alberto Mileno, che ha messo a disposizione i locali dell’Istituto San Francesco, dimostrando ancora una volta attenzione e disponibilità verso il territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’auspicio è che l’esperienza positiva di questa estate possa rappresentare un punto di partenza: con una maggiore partecipazione di medici all’avviso pubblico, si potrà puntare già dal prossimo anno ad un’apertura anticipata del servizio nel mese di luglio e con orari più estesi, per rispondere ancora meglio alle esigenze della comunità e dei tanti turisti che scelgono Vasto Marina”. Così in una nota il consigliere regionale Francesco Prospero (FdI). (com/red)

