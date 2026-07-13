Consiglio Regionale, la nota. Prospero su caso comunicazione istituzionale a Vasto: la replica al sindaco Menna

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 luglio 2026 – 09:36- “La replica del Sindaco è singolare – Nel tentativo di smentire ciò che nessuno ha mai sostenuto, finisce per confermare proprio il cuore della mia segnalazione”. Lo dichiara il consigliere comunale e regionale Francesco Prospero, replicando alle dichiarazioni del Sindaco di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nella mia segnalazione non si parla di “rimozione digitale” né di fotomontaggi – aggiunge la nota pubblicata. Si parla, invece, di una comunicazione istituzionale di parte, che da tempo omette sistematicamente la presenza dei consiglieri di minoranza nei contenuti ufficiali del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È questa la questione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto il resto serve soltanto a spostare il dibattito”. Prospero ricorda che quella inviata al Prefetto, al Difensore Civico e agli organi di vigilanza è la quarta segnalazione sul medesimo argomento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Sindaco, però, con la sua replica compie un’ammissione importante: conferma che il sottoscritto era regolarmente presente durante il taglio del nastro del Lido Insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. E allora la domanda è inevitabile: ritiene normale che la comunicazione istituzionale del Comune abbia scelto una fotografia nella quale quella presenza risulta sostanzialmente non visibile, tanto che del consigliere comunale restano soltanto un frammento degli occhiali e una scarpa? Ritiene normale che nel post ufficiale non vi sia neppure una menzione della sua presenza?”. Secondo Prospero, è proprio questo il punto che il Sindaco continua ad evitare – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il problema non è una fotografia – si legge sul sito web ufficiale. Il problema è una comunicazione istituzionale che, ormai da tempo, seleziona chi mostrare, chi citare e chi, invece, lasciare nell’ombra – si apprende dal portale web ufficiale. È una condotta che ho denunciato più volte e che continua a ripetersi”. Il consigliere sottolinea come il primo cittadino abbia scelto di non affrontare il merito della questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Avrebbe fatto migliore figura a rispondere alla domanda, anziché buttarla, ancora una volta, in caciara – viene evidenziato sul sito web. Perché la questione è semplice: se era noto che il sottoscritto fosse presente, perché quella presenza non viene rappresentata nella comunicazione istituzionale del Comune? Perché non viene citata? Perché questo accade sistematicamente ogni volta che sono presenti consiglieri di minoranza?”. “I profili social del Comune non appartengono al Sindaco e non sono strumenti di propaganda politica – viene evidenziato sul sito web. Sono canali di comunicazione istituzionale finanziati con risorse pubbliche e hanno il dovere di rappresentare fedelmente l’attività dell’Ente e di tutte le sue componenti istituzionali – precisa il comunicato. Se il Sindaco ritiene normale tutto questo, allora il problema è ancora più grave di quanto denunciato”. “Le istituzioni appartengono a tutti – La comunicazione istituzionale deve raccontare la realtà, non selezionarla – si apprende dal portale web ufficiale. Ed è su questo che continuerò a chiedere trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole democratiche”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it