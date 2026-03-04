Consiglio Regionale, la nota. Prospero su collegamento tra Stazione Porto di Vasto e Ospedale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 marzo 2026 – 09:17- “Abbiamo sollevato una criticità concreta – Abbiamo proposto di lavorare insieme a una soluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non avendo ricevuto alcun riscontro, abbiamo presentato una risoluzione in Consiglio Comunale – Nei giorni scorsi avevamo inviato una lettera al Sindaco e all’Assessore alla Mobilità per evidenziare la necessità di un collegamento tra la Stazione Porto di Vasto e l’Ospedale San Pio da Pietrelcina, in coincidenza con la turnistica ospedaliera e con gli orari ferroviari – precisa la nota online. Parliamo di almeno dieci medici che quotidianamente arrivano in treno per prendere servizio presso il nostro presidio ospedaliero – riporta testualmente l’articolo online. Professionisti che garantiscono il diritto alla salute dei cittadini e che, con senso di responsabilità, scelgono di lavorare nel nostro territorio nonostante le difficoltà logistiche – si apprende dalla nota stampa. Non abbiamo chiesto annunci né promesso soluzioni facili – precisa il comunicato. Abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo che coinvolgesse Comune, Regione, ASL e gestore del trasporto pubblico locale per verificare insieme la fattibilità tecnica, organizzativa ed economica di due corse al mattino e due nel pomeriggio, in coincidenza con i turni e con gli orari dei treni – Una proposta concreta – si legge sul sito web ufficiale. Un metodo corretto – Un confronto istituzionale serio – aggiunge testualmente l’articolo online. Di fronte al silenzio, abbiamo ritenuto doveroso portare formalmente la questione in Consiglio Comunale, affinché si apra finalmente un percorso chiaro e trasparente – In un momento storico segnato dalla carenza di personale sanitario, anche un intervento mirato può fare la differenza – Facilitare gli spostamenti significa rendere il nostro ospedale più attrattivo, più accessibile, più forte – Significa dare un segnale a chi valuta di accettare un incarico a Vasto: questa è una comunità che sostiene chi si prende cura di lei – Non è una battaglia politica – viene evidenziato sul sito web. È una scelta di responsabilità. Perché sostenere la sanità non significa solo chiedere risorse, ma anche rimuovere quegli ostacoli concreti che incidono sulla qualità dei servizi – precisa la nota online. Adesso servono decisioni – precisa il comunicato. Perché Vasto non può permettersi di perdere neanche un medico per una mancanza di organizzazione”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale, e comunale a Vasto, Francesco Prospero – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

