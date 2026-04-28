Consiglio Regionale, la nota. Prospero su truffe over 65: grande partecipazione all’incontro di prevenzione a Gissi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 aprile 2026 – 13:52- “Ampia partecipazione e grande attenzione da parte della cittadinanza per l’incontro di formazione e prevenzione sul tema delle truffe, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 27 aprile presso la Sala “Federigo Marisi” del Museo Storico Etnografico di Gissi – precisa il comunicato. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Regionale della Legalità della Regione Abruzzo in collaborazione con il Comune di Gissi e l’Arma dei Carabinieri, ha visto la presenza di numerosi cittadini, con particolare coinvolgimento delle fasce più esposte a questo tipo di fenomeni, come anziani e famiglie”. Lo scrive in una nota Francesco Prospero, consigliere regionale, presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, il comandante della Stazione Carabinieri di Gissi Luogotenente C.S., Antonio Quarta, il presidente dell’Osservatorio, Prospero, e l’esperto in sicurezza informatica, Riccardo Ettore Tittaferrante – si apprende dalla nota stampa. I relatori hanno affrontato il tema delle truffe sotto diversi punti di vista, evidenziando l’importanza della prevenzione, della tempestività nelle segnalazioni e della collaborazione tra cittadini e istituzioni – precisa il comunicato. Ampio spazio è stato dedicato anche alle truffe digitali, oggi sempre più diffuse attraverso telefonate, messaggi e piattaforme online – “Particolarmente apprezzato dai presenti è stato il taglio concreto e operativo dell’incontro – scrive Prospero – con esempi reali, consigli pratici e indicazioni utili su come riconoscere e contrastare i tentativi di truffa nella vita quotidiana – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che l’Osservatorio Regionale della Legalità sta portando avanti su tutto il territorio abruzzese, attraverso una rete strutturata di collaborazioni con le amministrazioni comunali, le parrocchie, la CNA, gli istituti bancari e assicurativi e, soprattutto, con l’Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di sicurezza e legalità”. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane in diversi comuni della regione, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei cittadini e costruire una cultura della prevenzione sempre più diffusa – viene evidenziato sul sito web. Al termine dell’incontro, il momento dedicato alle domande ha favorito un confronto diretto tra cittadini, relatori e istituzioni, permettendo di approfondire casi concreti e dubbi dei presenti, confermando il valore di queste iniziative anche sotto il profilo sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it