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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Prospero sull’intervento della Regione relativo alla Fondovalle Treste

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 aprile 2026 – 12:17- “E’ semplicemente stupefacente come il vice presidente della Provincia di Chieti si “appropri” dei lavori che la Regione Abruzzo, attraverso il Genio Civile, sta realizzando per la riapertura della “Fondovalle Treste”. Abbiamo raccolto le istanze degli amministratori locali e degli operatori – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis- e in brevissimo tempo ci siamo attivati, con un finanziamento di oltre 500 mila euro, per ripristinare una importantissima via di collegamento – aggiunge testualmente l’articolo online. A causa del crollo la strada è chiusa con non pochi disagi per le popolazioni delle aree interne; essa  rappresenta  una strada strategica per il collegamento con l’entroterra – si apprende dal portale web ufficiale. Ho ricevuto amministratori dei comuni  della zona, che ringrazio per la dedizione con la quale si dedicano ai loro territori – continua l’assessore D’Annuntiis-  e ho contattato direttamente  l’Ing. Campitelli della Provincia di Chieti , ma mai ho avuto il privilegio  di interloquire con il sig. Scopino sulla fondovalle Treste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vedere ora che, impudentemente , annuncia l’inizio di lavori da parte della regione, senza nemmeno citarla , lascia trasparire il modo scorretto di fare politica – si legge sul sito web ufficiale. La Regione ha già concesso un finanziamento di 17 milioni alla provincia di Chieti per la manutenzione delle strade provinciali che, si spera, vengano ben impiegati e continua nella sua opera di assistenza ai territori – A fare chiarezza sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale Francesco Prospero: “Ancora una volta assistiamo a un tentativo maldestro di intestarsi meriti che hanno un’origine chiara e documentata – si legge sul sito web ufficiale. Il vicepresidente Scopino si adegua al modus operandi del suo presidente Francesco Menna: silenzio totale quando c’è da riconoscere il lavoro della Regione, grande rapidità quando c’è da metterci il cappello sopra – si apprende dal portale web ufficiale. Sulla Fondovalle Treste i fatti sono incontrovertibili: risorse regionali, attivazione immediata e interventi concreti grazie all’impegno dell’assessore Umberto D’Annuntiis e della Giunta – si legge sul sito web ufficiale. Il resto è propaganda – viene evidenziato sul sito web. Ma i cittadini, ormai, distinguono bene tra chi lavora e chi prova solo a raccontarlo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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