Consiglio Regionale, la nota. Prospero: suora di Vasto nominata dal Papa a capo del Dicastero per lo Sviluppo umano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:01 luglio 2026 – 12:50- “La nomina di suor Alessandra Smerilli a Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale rappresenta un grandissimo onore per la città di Vasto e per l’intera comunità abruzzese”. Con queste parole il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio della legalità, Francesco Prospero, saluta lo storico e prestigioso incarico conferito da Papa Leone XIV alla religiosa e illustre economista abruzzese suor Alessandra Smerilli – aggiunge la nota pubblicata. “La decisione del Pontefice, comunicata ufficialmente nella giornata di ieri dalla sala stampa della Santa Sede, sancisce una svolta di rilievo internazionale”, spiega Prospero e aggiunge: “A partire dal prossimo 1° settembre, suor Smerilli subentrerà alla guida dell’importante ufficio curiale succedendo al cardinale Michael Czerny, che manterrà la reggenza fino al prossimo 31 agosto – riporta testualmente l’articolo online. Al fianco del nuovo Prefetto opererà il cardinale Fabio Baggio – riporta testualmente l’articolo online. Questo provvedimento si inserisce nel percorso di apertura e valorizzazione del genio femminile all’interno delle sfere di governo della Chiesa, un cammino che era già incominciato con Papa Francesco – La scelta del Pontefice rappresenta un altro passo storico – Per la seconda volta dall’inizio del suo mandato, Leone XIV affida un Dicastero a una donna, seguendo la nomina di Montse Alvarado alla guida della Comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo importante passaggio proietta la religiosa abruzzese tra le sole tre donne ad aver mai rivestito la massima carica direttiva nella Curia romana – si legge sul sito web ufficiale. Suor Alessandra Smerilli, nata a Vasto e membro delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è un’economista stimata in tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Dopo gli studi universitari a Roma Tre e il dottorato conseguito nel Regno Unito, ha costruito una carriera scientifica di altissimo livello, diventando un vero e proprio punto di riferimento internazionale per l’equità sociale, la sostenibilità e l’economia civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ingresso di suor Alessandra Smerilli negli uffici vaticani risale al 2019, quando ha iniziato a operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano – recita il testo pubblicato online. Una tappa cruciale del suo percorso è stata nel 2020, anno in cui ha guidato la task force economica della Commissione speciale istituita per gestire la crisi sanitaria ed economica causata dall’emergenza pandemica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel 2021 è arrivata la chiamata all’interno del Dicastero che ora si appresta a presiedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Qui ha ricoperto l’incarico prima come sottosegretario nel comparto Fede e Sviluppo e poi come segretario – recita il testo pubblicato online. “L’organismo che suor Alessandra si appresta a guidare – fa presente il consigliere regionale Francesco Prospero – incarna una delle missioni più sensibili della Santa Sede – si apprende dalla nota stampa. Coordina le azioni globali relative alla tutela della dignità umana, alla giustizia sociale, alla pace, alla gestione dei flussi migratori e alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e dei soccorsi umanitari – aggiunge la nota pubblicata. Negli ultimi anni, l’ufficio ha iniziato a seguire maggiormente anche le sfide legate all’intelligenza artificiale, lavorando nella commissione voluta dal Papa per valutarne gli effetti sulla vita delle persone”. “Vedere una vastese raggiungere i vertici della Curia romana – prosegue il consigliere regionale Francesco Prospero – testimonia come i valori tradizionali della nostra terra, se valorizzati dallo studio e dall’autentico spirito di servizio, siano capaci di farsi interpreti delle grandi sfide internazionali – A suor Alessandra Smerilli vanno le mie più sentite e affettuose congratulazioni, unite alla certezza che l’Abruzzo intero la accompagnerà con la preghiera e con un sincero sentimento di ammirazione in questo importante incarico”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it