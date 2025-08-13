Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Trignina e arretramento della SS16 non possono più attendere

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’ennesimo incidente sulla Strada Statale Trignina porta dolore nelle nostre comunità e conferma l’urgenza di interventi concreti per garantire una viabilità sicura e moderna – si apprende dal portale web ufficiale. Lo dobbiamo alle troppe vittime già registrate su questa arteria – viene evidenziato sul sito web. Lo dobbiamo alle donne e agli uomini che ogni giorno, dal medio e alto Vastese, percorrono quella strada – viene evidenziato sul sito web. Lo dobbiamo ai giovani che si spostano verso le scuole della costa, a chi vive nei nostri borghi dell’entroterra ma utilizza i servizi della fascia costiera, e alle imprese che hanno in questo collegamento col Tirreno – il più breve e ancora oggi tra i più utilizzati – un’infrastruttura vitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se non bastano le ragioni della vita, ci convincano quelle dell’economia e del lavoro – recita il testo pubblicato online. Per questo condividiamo e sosteniamo l’iniziativa del Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Cavaliere Gennaro Strever, che ha saputo coinvolgere il sistema camerale di più regioni su questo tema – viene evidenziato sul sito web. Un’azione che rafforzeremo attraverso il confronto con gli assessorati delle regioni confinanti, così da presentare congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta forte, chiara e non più rinviabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Trignina è la priorità, ma resta urgente anche l’arretramento della Statale 16, secondo il progetto originario che prevede di trasformare l’attuale tracciato in un percorso cittadino a viabilità lenta e sostenibile, sicuro per residenti e turisti – aggiunge la nota pubblicata. Un progetto nato nel 2016 da un accordo tra i Comuni di San Salvo e Vasto e la Regione Abruzzo (allora a guida centrosinistra) e reso operativo grazie al sostegno del Presidente Marsilio e dell’Assessore De Annuntiis. Ora va realizzato senza ulteriori rinvii o pretesti dilatori che rischiano solo di farci perdere i finanziamenti – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro territorio ha già pagato un prezzo altissimo a troppi “no” e a osservazioni prive di fondamento tecnico e di visione politica – viene evidenziato sul sito web. Chi ricopre un ruolo pubblico non può dirsi pienamente impegnato se non sente la responsabilità morale di ogni ferito o vittima che queste strade continuano a mietere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È il momento di utilizzare appieno le risorse del Governo e di ANAS, mettendo in sicurezza i cittadini e i turisti, e rafforzando l’attrattività del Vastese anche attraverso infrastrutture sicure e moderne”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Francesco Prospero e dell’assessore regionale Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

