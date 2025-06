Consiglio Regionale, la nota. Prospero: Un presidio di emergenza per Vasto Marina è realtà

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con profondo sconcerto leggiamo le dichiarazioni di SI/AVS relative alla tragedia avvenuta lo scorso fine settimana a Vasto Marina, dove un lavoratore ha perso la vita a causa di un malore improvviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sfruttare un evento così drammatico per finalità propagandistiche è un atto di cinismo politico inaccettabile, che manca di rispetto alla vittima, alla sua famiglia, a cui va il nostro più sincero cordoglio, e agli operatori sanitari intervenuti con tempestività e professionalità. È importante chiarire che la medicina turistica ha una funzione ben definita: fornire assistenza sanitaria non urgente ai turisti nei mesi estivi, gestendo piccoli traumi, punture di insetti o meduse, lievi disidratazioni, colpi di calore e disturbi minori – Si tratta di un presidio complementare, pensato per alleggerire i pronto soccorso, non per sostituire il servizio di emergenza-urgenza garantito dal 118. E proprio sulla rete dell’emergenza-urgenza c’è una notizia concreta e positiva: nelle prossime settimane sarà attivata una nuova postazione del 118 a Vasto Marina, all’interno dell’Istituto San Francesco – riporta testualmente l’articolo online. Si sta solo attendendo il completamento di alcuni lavori a carico della proprietà. Una volta operativa, la postazione disporrà di quattro ambulanze che partiranno direttamente da Vasto Marina, garantendo una copertura tempestiva e rafforzata per tutto il territorio costiero – recita il testo pubblicato online. Un passo avanti importante per la sicurezza e la salute dei cittadini e dei turisti – Quanto alla tragedia accaduta, va detto con chiarezza che l’intervento del 118 è avvenuto entro 8 minuti dalla chiamata, con personale sanitario che ha agito con la consueta professionalità. Chi oggi, ignorando o fingendo di ignorare questi dati, solleva polemiche strumentali e cerca visibilità politica, offende non solo il lavoro di medici e soccorritori, ma anche il dolore di una famiglia colpita da un evento improvviso e tragico – recita il testo pubblicato online. Proprio per rafforzare l’assistenza sanitaria estiva, la ASL ha recentemente convocato un incontro con i comuni costieri per coordinare l’attivazione delle guardie mediche turistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Diversi comuni hanno partecipato attivamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione comunale di Vasto, invece, che il sig. Gigio D’Ercole elogia e sostiene, era assente – Un’assenza grave, che rende ancora più stonata l’ondata di dichiarazioni mediatiche apparse a posteriori, prive di fondamento e senso istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se davvero si voleva rafforzare il servizio, la richiesta doveva essere avanzata formalmente e per tempo, non affidata a comunicati stampa propagandistici, rilanciati da soggetti terzi che si prestano a operazioni mediatiche di basso profilo – recita il testo pubblicato online. Chi ha responsabilità pubbliche ha il dovere di agire con serietà, verità e spirito istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I problemi si affrontano con il lavoro, non con la propaganda – viene evidenziato sul sito web. Le emergenze si gestiscono con la presenza e la programmazione, non con la polemica – si apprende dal portale web ufficiale. Le istituzioni devono lavorare, non cavalcare il dolore – si apprende dalla nota stampa. Devono costruire soluzioni, non slogan. E soprattutto, devono rispettare le persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sempre”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di FdI Francesco Prospero – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

