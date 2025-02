Consiglio Regionale, la nota. Prossimo Consiglio regionale il 25 febbraio a Pescara. Tutti i provvedimenti in esame

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del presidente Lorenzo Sospiri, nella riunione di martedì 18 febbraio, ha fissato per il prossimo martedì 25 febbraio, alle ore 15, nell’Aula consiliare del Comune di Pescara, la seduta del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In apertura dei lavori si procederà con la discussione di una serie di interpellanze – La prima, a firma del consigliere D’Amico (Gruppo Misto), “Attuazione del ‘Testo Unico della Cultura’ e stato di avanzamento degli articoli 5, 8, 17, 18, 19 della Legge Regionale”; a seguire quella a firma del consigliere Paolucci (PD), sullo “Stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle ‘Dendalo’” ed infine quella a firma del consigliere Pepe (PD), “Azienda pubblica di servizi alla persona 1 di Teramo: attuale situazione economica, finanziaria e patrimoniale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Programmazione e rilancio”.L’Aula proseguirà con l’esame dei seguenti progetti di legge: “Riconoscimento e celebrazione manifestazione ‘Marsicaland’”; “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario”; “Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)”.Si passerà poi al voto di due provvedimenti amministrativi – Il primo, “Bilancio di previsione triennio 2025-2027 – I variazione – Rimodulazione stanziamenti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 (Autonomia del Consiglio Regionale) della L.R. 6 febbraio 2025, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027) (…)”. Il secondo, “Bilancio di Previsione Triennio 2025 – 2027. II variazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Integrazione e rettifica (…)”.I lavori si concluderanno con il confronto dell’Aula su due risoluzioni – aggiunge la nota pubblicata. La prima a firma del consigliere Di Marco (PD), “Aumento del fenomeno della rinuncia alle cure sanitarie nel territorio regionale abruzzese, attività e rimedi” e a seguire quella del vicepresidente Blasioli (PD), “Tutela falda acquifera delle sorgenti del Tirino – testo riformulato”.

