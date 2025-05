Consiglio Regionale, la nota. Protezione civile, Cavallari e Menna: Serve una data certa per la nomina

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “A distanza di oltre due mesi dalla scadenza del precedente incarico, la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una situazione che genera forti perplessità, specie in una regione fortemente esposta a rischi sismici, idrogeologici e ambientali – precisa il comunicato. La stagione estiva è ormai alle porte – dichiarano i consiglieri regionali del gruppo Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – e l’Agenzia è ancora priva di una guida – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un periodo notoriamente delicato per l’Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda il rischio di incendi boschivi, e non è un segnale edificante lasciare scoperta una struttura così cruciale per la sicurezza e la gestione delle emergenze”. “L’avviso pubblico per la selezione del nuovo Direttore si è chiuso a metà marzo, raccogliendo numerose candidature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tuttavia, la Giunta Regionale, cui spetta l’incarico ai sensi della Legge Regionale 46/2019, non ha ancora indicato né il nominativo né una tempistica per la nomina – Comprendiamo che la fase di valutazione richieda attenzione – continuano Cavallari e Menna – ma che a due mesi dalla scadenza dei termini non ci sia nemmeno una proiezione sul completamento dell’iter ci sembra sinceramente preoccupante – Non vorremmo che i ritardi siano imputabili a dinamiche interne alla maggioranza o a logiche di spartizione politica”. Da qui l’appello al Presidente della Regione: “Chiediamo a Marco Marsilio di farsi parte diligente per assicurare che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile abbia presto un nuovo Direttore – Ne va della credibilità della struttura, ma anche dell’intero esecutivo regionale”. Un auspicio condiviso da molti, affinché la scelta venga fatta al più presto, con criteri di trasparenza e merito, e senza ulteriori indugi – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it