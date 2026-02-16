Consiglio Regionale, la nota. Protezione Civile, Cavallari e Menna: si tagliano gli straordinari anche sui progetti UE

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:16 febbraio 2026 – 15:51- “La recente disposizione del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile che esclude il riconoscimento delle ore di straordinario per il personale impegnato in trasferte e progetti nazionali e internazionali rappresenta una decisione grave, incomprensibile e politicamente sbagliata – Ancora più grave è la motivazione: la carenza di organico e le ristrettezze di bilancio – recita il testo pubblicato online. Una giustificazione che non regge, soprattutto quando si parla di progetti finanziati dall’Unione Europea, che prevedono coperture economiche dedicate e non incidono sul bilancio ordinario dell’Agenzia – si apprende dal portale web ufficiale. Si sceglie, di fatto, di scaricare sui lavoratori il peso delle difficoltà organizzative, negando il riconoscimento economico di attività svolte fuori sede, spesso in contesti complessi e ad alta responsabilità. Ma il danno non è solo economico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa decisione rischia di produrre un effetto ancora più grave: la progressiva perdita di esperienze, competenze e relazioni internazionali costruite negli anni dal personale della Protezione Civile regionale – La partecipazione a progetti europei e missioni internazionali non è un “benefit”, ma un investimento strategico che consente di: acquisire know-how avanzato; confrontarsi con modelli organizzativi innovativi; rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale; costruire reti di cooperazione fondamentali nelle emergenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Disincentivare la partecipazione significa isolare la struttura, impoverirla professionalmente e renderla meno competitiva nei bandi europei futuri – aggiunge la nota pubblicata. È una scelta miope che contraddice l’obiettivo dichiarato di rafforzare la Protezione Civile in una fase storica in cui le emergenze climatiche e ambientali sono sempre più frequenti e complesse – È paradossale che, mentre si denuncia la carenza di personale, si adottino misure che demotivano chi ogni giorno garantisce operatività, competenza e rappresentanza della Regione in contesti nazionali e internazionali – precisa il comunicato. Le organizzazioni sindacali hanno già richiesto un confronto urgente, ritenendo la disposizione non solo discutibile sul piano contrattuale, ma dannosa sul piano strategico e politico – La Protezione Civile non può essere gestita con provvedimenti punitivi e lineari – precisa il comunicato. Servono scelte lungimiranti, rispetto per il lavoro svolto e una visione che valorizzi – e non mortifichi – le professionalità interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su questo punto non faremo passi indietro”. E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali di Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it