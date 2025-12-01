- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Protezione civile, Monaco: “Una giornata per riflettere e...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Protezione civile, Monaco: “Una giornata per riflettere e riconoscere la centralità di una rete”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:01 dicembre 2025 – 08:49– “Si è svolta sabato mattina, al Teatro Flaiano, la sessione istituzionale della manifestazione regionale ‘Volontà-ri di Futuro’, promossa dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo – Un momento di confronto di alto profilo sul tema, ‘Ruolo e responsabilità delle autorità di Protezione Civile alla luce del codice e delle sfide moderne’, che ha riunito istituzioni, autorità giudiziarie, prefetti e sindaci da tutta la regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La partecipazione corale ha testimoniato l’interesse e la consapevolezza del ruolo centrale che la Protezione civile riveste nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia dei territori” riporta in una nota il capogruppo AVS, Alessio Monaco – “Nel corso della mattinata, è emersa con forza la centralità del sistema di protezione civile, basato sulla collaborazione tra professionisti, enti pubblici e soprattutto volontari – aggiunge la nota pubblicata. Particolarmente significativo – aggiunge – è stato il focus sul ruolo dei Sindaci, figure chiamate a gestire in prima linea le situazioni di emergenza: veri e propri presìdi di responsabilità, decisione e umanità”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it