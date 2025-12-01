Consiglio Regionale, la nota. Protezione civile, Monaco: “Una giornata per riflettere e riconoscere la centralità di una rete”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:01 dicembre 2025 – 08:49– “Si è svolta sabato mattina, al Teatro Flaiano, la sessione istituzionale della manifestazione regionale ‘Volontà-ri di Futuro’, promossa dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo – Un momento di confronto di alto profilo sul tema, ‘Ruolo e responsabilità delle autorità di Protezione Civile alla luce del codice e delle sfide moderne’, che ha riunito istituzioni, autorità giudiziarie, prefetti e sindaci da tutta la regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La partecipazione corale ha testimoniato l’interesse e la consapevolezza del ruolo centrale che la Protezione civile riveste nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia dei territori” riporta in una nota il capogruppo AVS, Alessio Monaco – “Nel corso della mattinata, è emersa con forza la centralità del sistema di protezione civile, basato sulla collaborazione tra professionisti, enti pubblici e soprattutto volontari – aggiunge la nota pubblicata. Particolarmente significativo – aggiunge – è stato il focus sul ruolo dei Sindaci, figure chiamate a gestire in prima linea le situazioni di emergenza: veri e propri presìdi di responsabilità, decisione e umanità”. (com/red)

