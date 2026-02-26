Consiglio Regionale, la nota. Protezione Civile, Paolucci e Cavallari annunciano interrogazione su risorse e personale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:26 febbraio 2026 – 14:52– Un’interrogazione congiunta dei consiglieri regionali Silvio Paolucci (PD) e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme) “sulla situazione finanziaria e organizzativa dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con particolare riferimento alla copertura delle assunzioni previste nel PIAO 2026–2028 e alla piena funzionalità della struttura” è quanto annuncia una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “Dagli atti emerge infatti che il bilancio di previsione 2026–2028 dell’Agenzia collega esplicitamente la spesa per il personale ai trasferimenti regionali e che le nuove assunzioni programmate potranno essere sostenute solo a fronte dell’effettiva erogazione di maggiori risorse da parte della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una condizione che introduce elementi di incertezza rispetto al completamento dell’organico, già oggi segnato da carenze significative, tra cui il mancato trasferimento di 21 unità ritenute prioritarie per il funzionamento dell’ente”, commentano i due esponenti dell’opposizione, chiedendo “chiarezza alla Giunta regionale su alcuni punti fondamentali: se le risorse necessarie al personale dell’Agenzia siano effettivamente e stabilmente stanziate nel bilancio regionale 2026–2028; se gli importi previsti siano coerenti con il fabbisogno indicato negli atti dell’Agenzia; se le assunzioni restino subordinate a trasferimenti non ancora consolidati; se siano previste variazioni di bilancio per assicurare la copertura necessaria; se sarà completato il trasferimento del personale mancante per garantire la piena operatività della struttura”. “L’Agenzia Regionale di Protezione Civile svolge un ruolo essenziale per la sicurezza del territorio e dei cittadini – dichiarano Paolucci e Cavallari – e proprio per questo non può essere lasciata in una condizione di incertezza finanziaria e organizzativa – viene evidenziato sul sito web. Dagli atti emerge chiaramente che la sostenibilità delle nuove assunzioni è legata a trasferimenti regionali non ancora consolidati: una situazione che rischia di incidere sulla capacità operativa della struttura, sulla gestione delle emergenze e persino sulla tenuta dei turni della Sala operativa e del Centro funzionale – Serve fare piena chiarezza sulle risorse disponibili e garantire stabilità al fabbisogno di personale”. “La Protezione Civile non può funzionare sulla base di previsioni eventuali o rinviate: ha bisogno di certezze, programmazione e coperture strutturali – aggiunge la nota pubblicata. Parliamo di un presidio strategico per l’incolumità pubblica e per la gestione delle emergenze, che deve poter contare su organici completi e risorse certe – si apprende dalla nota stampa. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta regionale di dire con chiarezza se intende assicurare le risorse necessarie e procedere al completamento dell’organico – aggiunge testualmente l’articolo online. La sicurezza dei cittadini passa anche dalla piena funzionalità della Protezione Civile e non può essere subordinata a scelte rinviate o ancora non definite” concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

