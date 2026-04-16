Consiglio Regionale, la nota. Protezione civile, Pietrucci sui rimborsi alle Associazioni di volontariato

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:14 aprile 2026 – 17:01- “Agenzia di Protezione Civile ed emergenze – si apprende dalla nota stampa. In Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, inserito il dito nella piaga – si apprende dal portale web ufficiale. Con il 40% di personale in meno da quando è stata trasformata in Agenzia, la Protezione Civile regionale vive momenti difficili – precisa la nota online. In più nel bilancio previsionale per i prossimi tre anni (2026-2028), approvato in Commissione a maggioranza, i fondi messi a disposizione dalla Giunta Marsilio scarseggiano, la prevenzione è di là da venire e per i rimborsi alle Associazioni di volontariato per i servizi Covid del 2021 si vedrà”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci. “Se la questione dei rimborsi alle Associazioni di volontariato per il periodo Covid non si risolve in tempi ragionevoli – ha annunciato Pietrucci – porterò la questione in Commissione Vigilanza – Dal 2021 ad oggi sono passati anni e la vicenda va risolta definitivamente”. Pietrucci ha anche lodato le indubbie qualità del personale della Protezione Civile abruzzese: “Personale che – ha sottolineato Pietrucci – nonostante la carenza in organico e le ristrettezze finanziarie decise dalla Giunta Marsilio, opera con grande professionalità tecnica e spiccato senso del dovere civico in un campo delicatissimo per il nostro Abruzzo gravato da emergenze senza fine”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it