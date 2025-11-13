Consiglio Regionale, la nota. Protocollo Corecom-Ufficio scolastico regionale. La Rana: “Risposte reali alle sfide del tempo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 novembre 2025 – 13:50– L’Aquila, 12 novembre – E’ stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra Corecom Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale (Usr), in materia di media education e progetti formativi dedicati alle scuole secondarie di primo e secondo grado – recita il testo pubblicato online. Sono intervenuti il presidente del Corecom, Giuseppe La Rana, con il direttore generale dell’Usr, Massimiliano Nardocci, che hanno firmato l’accordo di durata triennale, e la dirigente del Consiglio regionale che ha curato i progetti, Tiziana Grassi – precisa la nota online. “Questo protocollo è un atto di responsabilità verso le nuove generazioni – ha detto il presidente La Rana -. Un impegno condiviso a fare in modo che la tecnologia non sia solo uno strumento, ma diventi un linguaggio di partecipazione, un’occasione di crescita personale e collettiva, un terreno fertile su cui costruire il futuro della nostra comunità”. “E’ un documento che nasce da un’esperienza autentica e già consolidata da un anno, quella di DigitalCives, un progetto che ha segnato un punto di svolta nel panorama italiano della media education – ha spiegato il presidente –. In una sola edizione, DigitalCives ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori in un percorso di conoscenza e di crescita, ricevendo il riconoscimento del ministro Giuseppe Valditara per la sua qualità e la sua efficacia – Il Corecom Abruzzo, in piena coerenza con le proprie funzioni di tutela dei minori e promozione della cultura digitale, intende continuare su questa strada, consolidando con l’Ufficio Scolastico Regionale un rapporto di fiducia e collaborazione – ha aggiunto – fondato su finalità comuni: proteggere i più giovani, accompagnarli in un uso consapevole dei media, e costruire insieme a loro una rete educativa capace di dare risposte reali alle sfide del nostro tempo”.Il protocollo si propone di favorire la consapevolezza e l’uso responsabile degli strumenti digitali; diffondere il ‘Patentino digitale’ come strumento di certificazione delle competenze; attivare percorsi di educazione tra pari, in cui gli stessi studenti diventano ambasciatori di buone pratiche; coinvolgere famiglie e docenti in azioni di sensibilizzazione e formazione e promuovere infine campagne di comunicazione e progetti educativi diffusi su tutto il territorio regionale – “Abbiamo interesse a intensificare queste attività svolte con competenza e professionalità in sinergia con il Corecom – ha dichiarato Nardocci – consapevoli che è un cammino lungo”. “Obiettivo ulteriore è quello di formare gli ‘ambasciatori’ tra gli studenti” ha infine detto Tiziana Grassi “al fine di diffondere la cultura della legalità digitale e della cittadinanza attiva anche tra i loro pari, sperimentando metodologie didattiche innovative per l’insegnamento dell’educazione digitale, valorizzando l’utilizzo delle nuove tecnologie e la modalità di apprendimento in presenza e a distanza”.Il Corecom procederà alla somministrazione eventuale di questionari di gradimento ed alla raccolta dei dati significativi, allo scopo di valutare l’efficacia dei percorsi formativi attivati e dei successivi da realizzare mentre l’Usr sensibilizzerà i dirigenti scolastici ad adottare queste linee didattiche d’intervento innovativo tra i giovani – E’ stato infine stabilito un meccanismo di monitoraggio e verifica congiunta, basato su incontri periodici con cadenza almeno annuale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it