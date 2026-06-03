Consiglio Regionale, la nota. Protocollo d’intesa tra le Commissioni Pari Opportunità di Regione Abruzzo e Trasacco

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:03 giugno 2026 – 13:31- L’Aquila, – Favorire la parità di genere, contrastare la devianza giovanile e promuovere la nascita di nuovi organismi paritetici comunali attraverso lo strumento degli atti amministrativi – precisa la nota online. Con questi obiettivi la Commissione Pari Opportunità (CPO) della Regione Abruzzo, rappresentata dalla presidente Rosa Pestilli, e la CPO del Comune di Trasacco, guidata dalla presidente Paola Quaglieri, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa operativo – riporta testualmente l’articolo online. L’accordo prevede l’avvio di un’attività di coordinamento snella e strutturata per la gestione e lo sviluppo delle prossime tappe del progetto “On the Road”, l’iniziativa itinerante rivolta alle scuole che ha visto proprio la CPO di Trasacco e il Comune di Avezzano aderire come primi nuclei all’interno della programmazione regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sottoscrizione di questo protocollo si inserisce nel quadro delle attività che la Presidenza della CPO Abruzzo sta portando avanti in tutte e quattro le province del territorio (L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti), con l’obiettivo di esercitare la funzione propria dell’organo di presidenza per incidere direttamente sulle istituzioni locali e stimolare l’applicazione delle normative vigenti – aggiunge la nota pubblicata. L’intesa siglata con Trasacco mira, infatti, a creare un modello replicabile: attraverso il coordinamento regionale, l’obiettivo è spingere tutti i Comuni abruzzesi ancora privi di una CPO interna ad attivarsi per l’istituzione dell’organismo comunale, garantendo contestualmente l’ingresso sistematico dei municipi e delle relative Commissioni nella rete operativa e di monitoraggio di “On the Road”.Le dichiarazioni delle Presidenti”La tutela dei minori e le politiche di parità richiedono una traduzione in atti amministrativi e una continuità d’azione che vada oltre i momenti celebrativi,” dichiara la presidente della CPO Abruzzo, Rosa Pestilli – precisa il comunicato. “In linea con il richiamo formale che ho rivolto a tutte le istituzioni lo scorso 8 marzo sull’adempimento degli obblighi normativi, questo protocollo rappresenta un passaggio concreto per strutturare una rete capillare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ruolo della CPO regionale deve incidere sul territorio ed essere di supporto alle amministrazioni locali – precisa la nota online. Attraverso questa attività di coordinamento vogliamo agevolare ogni Comune nell’istituzione della propria CPO e nell’adesione al progetto ‘On the Road’, creando presidi di legalità uniformi in tutte e quattro le province abruzzesi”.”La firma di questo accordo consolida un percorso avviato sin dall’inizio del progetto ‘On the Road’,” afferma la presidente della CPO di Trasacco, Paola Quaglieri – “L’attività condotta dalla CPO della Regione Abruzzo dimostra l’importanza delle funzioni di indirizzo della Presidenza regionale per incidere sulle realtà locali e coordinare gli interventi sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questo protocollo, la CPO di Trasacco mette le proprie competenze a disposizione della programmazione regionale, offrendo un modello d’azione per gli altri Comuni – precisa il comunicato. L’auspicio è che l’intero territorio colga questo stimolo per dotarsi di organismi paritetici attivi e funzionanti, lavorando in sinergia sotto il coordinamento dell’ente regionale”.Il protocollo entra in vigore con effetto immediato, avviando la calendarizzazione dei prossimi incontri tecnici operativi tra le due Commissioni – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it