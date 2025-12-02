Consiglio Regionale, la nota. Provinciali, Verrecchia: Centrodestra unito. Pd e civici senza alternativa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:02 dicembre 2025 – 08:23- “Alle elezioni provinciali della Provincia di L’Aquila il centrodestra si presenta unito e ricandida il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, riconoscendone il lavoro svolto e la capacità amministrativa dimostrata – si apprende dal portale web ufficiale. Con le nuove competenze che presto torneranno in capo alle Province, la coalizione si conferma radicata e forte del sostegno della maggior parte degli amministratori del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. All’interno della lista unica del centrodestra, Fratelli d’Italia schiera tre candidati rappresentativi e di comprovata esperienza: Ernesto Fracassi (Avezzano), Gianluca Alfonsi (Gioia dei Marsi) e Vincenzo Calvisi (Fossa). Il partito ribadisce la propria linea di coerenza e serietà politica, lontana da ambiguità e giochi di doppio forno – riporta testualmente l’articolo online. Sul fronte civico, in particolare ad Avezzano, si registra l’incapacità di esprimere un candidato Presidente, con una lista composta da soli cinque amministratori: un segnale evidente dell’isolamento politico dell’attuale amministrazione rispetto ai contesti istituzionali superiori – precisa il comunicato. Assente anche il centrosinistra, che non è riuscito a proporre un solo sindaco come candidato Presidente, confermando la difficoltà del PD nel costruire un’alternativa credibile, anche in vista delle prossime elezioni comunali di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il centrodestra si conferma così la forza maggioritaria e più strutturata della provincia, pronta a garantire continuità e buon governo – recita il testo pubblicato online. ”Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

