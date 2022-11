Consiglio Regionale, la nota. PS Teramo, questa mattina visita ispettiva del Pd

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Dopo la prima visita ispettiva nella struttura di Pronto Soccorso di Giulianova, lunedì mattina i Consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci si recheranno presso il presidio di Pronto Soccorso di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. “Nelle scorse settimane – spiega Pepe – Numerosi cittadini hanno sollevato criticità e difficoltà nell’accesso alle cure di primo soccorso – recita il testo pubblicato online. Questo giro di ispezioni serve proprio a raccogliere istanze e necessità per poi trasformarle in atti e proposte concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Così è stato a Giulianova, dove il confronto con medici e operatori mi ha permesso di toccare con mano le esigenze e avanzare delle proposte per superare il sovraffollamento, come quella del Pronto Soccorso geriatrico”. Alla visita a Teramo sarà presente anche il Capogruppo regionale PD Paolucci che ribadisce:” Le strutture di Pronto Soccorso rappresentano sul territorio il primo punto di riferimento per i bisogni sanitari urgenti dei cittadini – precisa la nota online. Il buon funzionamento di questi presidi è una assoluta priorità che va perseguita predisponendo strumenti efficaci e in grado di assicurare una buona qualità del servizio, una netta riduzione dei rischi per i pazienti e un ambiente di lavoro sereno per gli operatori”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it