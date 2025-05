Consiglio Regionale, la nota. Psicosi giovanile, Pestilli: lavorare insieme per la prevenzione e la formazione degli operatori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho ribadito il mio impegno, in sinergia con tutte le Istituzioni, affinché si possano intraprendere percorsi importanti per agire in via preventiva, lavorando sull’educazione ai sentimenti e progettando in maniera efficace ed efficiente su temi quali la povertà educativa e le responsabilità genitoriale, rimarcando la necessità di investire sulla formazione degli operatori”. Così la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rosa Pestilli che è intervenuta durante il convegno “Stati mentali a rischio e psicosi ad esordio giovanile: interventi precoci e prospettive future”, organizzato dall’ Ordine delle psicologhe e degli psicologi d’Abruzzo e patrocinato dalla CPO regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’appuntamento – ha speigato Pestilli – si è rivelato molto interessante anche alla presenza di numerosi professionisti della salute mentale con cui è stato possibile condividere strumenti per prevenzione, diagnosi e interventi – aggiunge la nota pubblicata. Voglio inoltre ringraziare l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo per aver aderito al Progetto della Cpo “On the road” , in particolare il Presidente Enrico Perilli per aver intrapreso un percorso importante con la nostra Commissione – Un grazie anche alla dottoressa Maria Rosita Cecilia componente della Commissione e vicepresidente dell’Ordine a cui va il mio plauso per la grande professionalità, grazie alla quale è in grado di moderare convegni su temi di estrema importanza sia dal punto di vista clinico sia sociale”.

