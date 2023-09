Consiglio Regionale, la nota. Pubblicato avviso per il nuovo Difensore Civico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – L’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha dato avvio alle procedure per l’individuazione del nuovo Difensore Civico di Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Rinnovo reso necessario a causa della prematura scomparsa dell’avv. Giandonato Morra, che ha ricoperto l’incarico fino allo scorso agosto – riporta testualmente l’articolo online. L’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) dal 20 settembre – Ci sarà tempo fino al 30 ottobre per presentare le candidature che, se regolari, formeranno la rosa di nomi che sarà valutata dal Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà nominato Difensore civico il candidato che, nella votazione in aula, otterrà i voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati all’Assemblea – viene evidenziato sul sito web. Possono partecipare alla selezione i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere regionale, siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. Il Difensore Civico, che dura in carica 5 anni, è un organo autonomo e indipendente che interviene a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti dell’amministrazione pubblica e di tutti quei soggetti, anche privati, che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse, come i gestori di acqua, luce e gas. Inoltre, il Difensore interviene, sia su richiesta che d’ufficio, per tutelare i cittadini in tutti i casi di cattiva amministrazione: ad esempio per carenze, disfunzioni, abusi o ritardi, come i pagamenti non dovuti di ticket, tributi e multe – Il servizio fornito da questo organismo è gratuito e aperto a tutti – precisa la nota online. Al seguente link è possibile prendere visione dell’avviso e dei relativi documenti collegati alla procedura: https://www.crabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/avvisi/nomina-difensore-civico-della-regione-abruzzo (com/red)

