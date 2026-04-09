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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pulizia straordinaria spiagge Montesilvano. Blasioli: alberghi esclusi dalle riunioni

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:09 aprile 2026 – 16:06– “Per la pulizia straordinaria delle spiagge, se Pescara procede con un affidamento ad Ambiente a Montesilvano è tutto a carico dei balneatori e alcuni di loro sono stati esclusi anche dalla riunione operativa” rileva in una nota il vice presidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – “La gestione dell’ emergenza detriti sulla spiaggia di Montesilvano non può ricadere a carico esclusivo degli stabilimenti balneari – precisa la nota online. È un’emergenza e ci sono tonnellate di rifiuti portati dal fiume sulle spiagge – Mentre il Comune di Pescara sta procedendo con un affidamento ad Ambiente per la rimozione straordinaria – spiega – a Montesilvano è tutto a carico degli stabilimenti balneari – precisa la nota online. Questa sembrerebbe essere la scelta comunicata ai balneatori di Montesilvano o meglio solo ad alcuni di loro”. “Alla recente riunione indetta dal Comune di Montesilvano per programmare gli interventi di pulizia straordinaria dell’arenile ricoperta da tonnellate di materiale, infatti, sono stati convocati solo i rappresentanti degli stabilimenti balneari – aggiunge – mentre sono stati completamente esclusi gli operatori alberghieri presenti sul lungomare, che pure condividono con i balneatori sia la responsabilità di accoglienza e immagine della città, ma anche i disagi derivanti da un evento straordinario come quello verificatosi”. “Dal nostro punto di vista, anche sulla base delle procedure che si stanno mettendo in piedi a Pescara, non pensiamo sia corretto procedere con questa modalità. Non è una pulizia ordinaria quella di cui c’è necessità. Per questo motivo, chiediamo al Comune di Montesilvano di emulare la vicina Pescara – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una situazione eccezionale, di emergenza, che non può ricadere unilateralmente sulle imprese del territorio” prosegue – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La trasparenza e il coinvolgimento di tutte le categorie sono condizioni essenziali per garantire una gestione efficace dell’emergenza e per tutelare l’immagine turistica di Montesilvano, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva – si apprende dal portale web ufficiale. In attesa di risposte puntuali, si ribadisce la necessità di un confronto aperto e inclusivo per tutti, nell’interesse dell’intera comunità e del sistema economico cittadino” conclude Blasioli – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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