Consiglio regionale: leggi su qualità architettonica, dolore pelvico, energie rinnovabili

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 19:14- L’Aquila, 21 aprile – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si è aperto con un minuto di silenzio collegato ai fatti di cronaca accaduti nella città di Vasto: un gesto simbolico, richiesto dal consigliere regionale, Francesco Prospero, con l’intento di avviare una riflessione sul disagio giovanile – si apprende dalla nota stampa. Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha poi dato avvio alla prima parte della seduta dedicata alle interpellanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Francesco Taglieri (M5S) ha richiesto alla Giunta delucidazioni in merito alla disattivazione del sistema di sicurezza ILS, nell’Aeroporto d’Abruzzo; ha risposto l’assessore Umberto D’Annuntiis, assicurando adeguamenti infrastrutturali e comunque legati ai reali fabbisogni – Il consigliere Antonio Blasioli (PD) ha poi illustrato l’interpellanza depositata con il capogruppo Silvio Paolucci, sull’affidamento in house del trasporto pubblico locale all’azienda regionale di trasporti TUA spa, chiedendo “se la Regione Abruzzo intenda effettuare una verifica sulle possibili conseguenze in senso negativo dei sub affidamenti di linee a carattere marginale aggiudicati da Tua a operatori privati mediante procedura competitiva, sul mantenimento delle condizioni che renderebbero possibile l’affidamento in regime di in house providing dei servizi di tpl a partire dal gennaio 2028 e se intenda verificare se i sub affidamenti delle tratte a carattere marginale operati da Tua siano pienamente rispondenti agli standard del contratto di servizio attualmente vigente”. Antonio Di Marco (PD), si è espresso sull’andamento della spesa farmaceutica regionale e sul cosiddetto payback farmaceutico, con cui ha chiesto “se la Regione disponga di un quadro aggiornato e analitico dell’ammontare complessivo delle risorse derivanti dal payback farmaceutico dal 2019 ad oggi, delle modalità di utilizzo di tali risorse da parte di ciascuna Asl e se la Regione intenda attivare strumenti di monitoraggio del loro impiego”. Francesco Taglieri, ha quindi chiesto, con un’interpellanza rivolta all’assessore Tiziana Magnacca, lo stato di attuazione del secondo avviso del Programma GOL in Abruzzo, per percorsi formativi da avviare, per formare personale utile al tessuto produttivo abruzzese, assicurando la corrispondenza tra i corsi attivati e i reali fabbisogni delle imprese – si apprende dalla nota stampa. Alessio Monaco, capogruppo AVS, ha chiesto aggiornamenti sulle criticità relative al trasferimento del personale del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dalla sede di Treglio, in provincia di Chieti, alla sede di Teramo e il rispetto delle clausole sulla residenzialità e continuità occupazionale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto legge per la promozione della qualità architettonica nella Regione Abruzzo è stato approvato con il voto favorevole dell’Aula e l’astensione dei consiglieri, Luciano D’Amico (Gruppo misto), Francesco Taglieri (M5S) e Alessio Monaco (AVS). Il testo normativo, di iniziativa Campitelli-Di Matteo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, “detta disposizioni volte a promuovere sul territorio regionale la qualità nella progettazione delle opere di architettura in una prospettiva di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano e rurale”, adottando al contempo “misure per il rafforzamento della capacità di progettazione degli enti locali di piccole dimensioni per consentire l’accesso alle diverse forme di finanziamento pubblico per la realizzazione di opere d’interesse generale”. Nel corpo della legge è stato inserito un emendamento riferito alle “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della costa teatina”, riferito in particolar modo all’ex tracciato ferroviario della costa che dispone come, “al fine di contemperare le esigenze sottese alla promozione ed allo sviluppo turistico dell’ex tracciato ferroviario della Costa Teatina con quelle di tutela dei relativi valori ambientali e paesaggistici, la fascia di protezione di cui al comma 6 dell’articolo 6 è compatibile, previo rilascio del permesso di costruire, con l’installazione di strutture leggere, facilmente amovibili, prive di parti in muratura e calcestruzzo, con ingombro massimo a terra di 60 mq comprensivi di eventuali porticati, pergole, tende e qualsiasi altra forma di copertura esterna, e con un’altezza massima di metri 3,50, realizzate secondo caratteristiche tecnicocostruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e da armonizzarsi con il contesto ambientale e naturale in cui si inseriscono – aggiunge testualmente l’articolo online. Dette strutture sono compatibili solo se adibite all’esercizio di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita, noleggio e manutenzione di attrezzatura sportiva – viene evidenziato sul sito web. Sono fatti salvi gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico – territoriale da acquisire nel rispetto della normativa statale vigente in materia”. L’emendamento, proposto da Nicola Campitelli (FdI), ha ottenuto il voto favorevole dell’Aula, con l’astensione di Francesco Taglieri (M5S) e Alessio Monaco (AVS). I principi guida, nell’attuazione del complesso della legge, saranno la promozione della qualità del progetto e dell’opera architettonica e la predisposizione di meccanismi premiali per gli enti virtuosi, attraverso l’istituzione del ‘Fondo concorsi idee’ a cui possono accedere tutti i Comuni abruzzesi, anche per ciò che attiene l’edilizia scolastica, puntando in particolar modo all’incentivazione della progettazione partecipata, con una procedura a sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. La Giunta è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per un importo complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e 2027, per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità per la redazione e l’approvazione dei progetti, definendo condizioni e premialità per il punteggio – recita il testo pubblicato online. E’ prevista l’organizzazione del Premio regionale per l’architettura abruzzese; il sostegno all’ideazione e alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico, promuovendo tra i giovani la formazione e la ricerca nel campo della qualità architettonica, attraverso l’istituzione del Premio regionale per la migliore tesi in architettura – si legge sul sito web ufficiale. Saranno promossi e sostenuti in particolar modo i processi di rigenerazione urbana, valorizzando i borghi e la loro dimensione sociale, culturale e produttiva; salvaguardando i territori con la riduzione del rischio sismico e idrogeologico; privilegiando l’accessibilità universale, la rifunzionalizzazione dei tessuti urbani e dei centri storici, contenendo il consumo di suolo – L’Aula, attraverso un emendamento, ha quindi riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio derivante da cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’importo complessivo di 33.144 euro – riporta testualmente l’articolo online. Nello stesso documento, sono state apportate alcune variazioni di bilancio che interessano l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).Il progetto legge recante “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”, è stato approvato all’unanimità, con un solo voto di astensione – La norma ha l’obiettivo di garantire il diritto alla salute delle persone affette dal dolore pelvico cronico e dalle patologie ad esso correlate (vulvodinia, neuropatia del nervo pudendo, endometriosi, prostatite cronica abatterica, adenomiosi, sindrome della vescica dolorosa, sindrome dell’intestino irritabile, disfunzioni del pavimento pelvico e sindrome miofasciale in area pelvica) e di tutelare le loro condizioni di vita, individuali e sociali, nonché di promuovere la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. La Regione Abruzzo promuoverà tutte le azioni necessarie ed idonee al riconoscimento del dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate quali patologie invalidanti, la realizzazione di un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura al fine di assicurare alle persone affette dal dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, il riconoscimento dell’associazionismo e delle attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tali patologie oltre alla promozione della ricerca scientifica sul dolore pelvico cronico e sulle patologie correlate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ prevista l’istituzione di un apposito Osservatorio regionale che svolga specifiche funzioni consistenti, tra le varie, nel predisporre apposite linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutico multidisciplinari e per il controllo periodico delle persone affette dal dolore pelvico cronico e dalle patologie ad esso correlate e nell’informazione dei pazienti affetti dalle patologie e nell’individuare azioni mirate e iniziative per la prevenzione delle complicanze delle stesse patologie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono poi disciplinati il Piano regionale per la prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, contenente gli obiettivi di attività delle articolazioni del Servizio sanitario regionale deputate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di tali patologie ed il Registro regionale del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, istituito presso l’Agenzia Sanitaria Regionale e finalizzato alla raccolta e all’analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti a tali patologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto legge su “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili” è stato approvato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Enio Pavone, Francesco Taglieri, Pierpaolo Pietrucci e Antonio Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. Si pone l’obiettivo “individuare dulteriori aree idonee nel rispetto di criteri e parametri stabiliti dalla normativa statale di riferimento”. Tra le novità, derivate dall’ordinamento nazionale, la previsione che impedisce di “qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree situate in una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni, pari a 3 chilometri per gli impianti eolici e a 500 metri per gli impianti fotovoltaici, nonché le aree ove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici”. Il testo, inoltre, contiene una norma transitoria che salvaguarda gli investimenti già in atto, effettuati da operatori del settore sulla base della disciplina delle aree idonee contenuta sia nell’abrogato art. 20 del d.lgs. 199/2021 che nella l.r. 8/2025, e chiarisce che “per procedure in corso si intendono quelle per le quali risultano adempiuti gli oneri economici richiesti dai soggetti gestori o distributori delle reti di trasmissione o distribuzione di energia elettrica o gas per il rilascio del documento di soluzione tecnica minima (STGM)”.L’Aula, inoltre, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione dell’Agenzia regionale di Protezione civile 2026/2028.Il consigliere Antonio Di Marco (PD) ha poi richiesto una seduta della Commissione Territorio da tenersi nel SIN, Siti Interesse Nazionale di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta di Bolognano, per valutare lo stato di avanzamento delle opere di bonifica avviando così un’indagine conoscitiva – si apprende dal portale web ufficiale. La richiesta d’indagine conoscitiva tornerà nella Commissione competente per una nuova valutazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre Di Marco, ha presentato una risoluzione per impegnare il presidente e la Giunta, “a promuovere nelle sedi istituzionali di riferimento la valutazione del ripristino dell’elezione diretta del presidente delle Province con il riconoscimento delle stesse come istituzioni rappresentative, deputate a mediare tra il territorio e le istituzioni superiori; collabori con i Ministeri e nelle sedi competenti al ripristino delle risorse necessarie a garantire la manutenzione delle strade provinciali, la manutenzione delle scuole, prevenzione per ridurre i danni dovuti alle calamità naturali e a riferire al Consiglio regionale sulle iniziative intraprese e sui risultati ottenuti”. Il documento, dopo la discussione, è stato ritirato dal proponente per un aggiornamento del testo – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine, è stata rinviata alla prossima seduta utile, l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali – precisa il comunicato.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it