Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Ucraina, Marcozzi: spazi per raccolta beni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Le immagini che arrivano dall’Ucraina, le notizie che leggiamo dagli organi di informazione e la conta dei morti che gli attacchi stanno causando non possono lasciarci indifferenti – Voglio esprimere la massima solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di tutti i cittadini ucraini che si trovano in Abruzzo e aspettano, col fiato sospeso, notizie dai propri cari – Anche noi possiamo mobilitarci per dare un aiuto alle persone coinvolte in prima persona da questa guerra – si legge sul sito web ufficiale. Ho proposto al Presidente del Consiglio regionale di mettere disposizione della cittadinanza un locale nel quale raccogliere beni di prima necessità da inviare in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. La richiesta ha già trovato l’immediata disponibilità del Presidente Sospiri, che ringrazio – Troveremo a stretto giro uno spazio idoneo per iniziare la raccolta il prima possibile – Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di un popolo che, in queste drammatiche giornate, non può e non deve rimanere solo – riporta testualmente l’articolo online. E tutti noi possiamo dare una mano”. Ad affermarlo è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

