Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Ucraina, Marcozzi:”Bene raccolta anche all’Aquila”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Accolgo con estremo favore e soddisfazione l’iniziativa del Consiglio regionale, col Presidente Sospiri e il Vicepresidente Santangelo, di portare anche all’Aquila la raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino che abbiamo promosso a Pescara, in Piazza Unione – In questo momento di grave emergenza è importante unire le forze e fare squadra, allargando la solidarietà su tutto il territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. La risposta dei cittadini fino a questo momento è stata straordinaria e ci tengo a ringraziare le persone che hanno voluto fare la propria donazione e i volontari che si stanno alternando per tenere il centro aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. In un momento come questo anche un piccolo gesto può fare la differenza, e il fatto che la catena di solidarietà si stia continuando ad allargare è un’ottima notizia”. Lo afferma il Capogruppo M5S Sara Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

