Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Un solo brand per la Valle Peligna, Scoccia: Sulmona capofila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:23 marzo 2026 – 08:47- Un appello alla concretezza e alla fine dei campanilismi – precisa il comunicato. È questo il messaggio lanciato da Marianna Scoccia, vicepresidente del consiglio regionale e sindaco di Prezza, intervenuta, al Museo Ovidio di Sulmona, in occasione della firma del patto territoriale “Attraverso i Paesi della Valle Peligna”. ​Nel suo discorso, Scoccia ha sottolineato l’urgenza di passare da una gestione frammentata degli eventi locali a una vera e propria pianificazione strategica professionale – Con un’analisi cruda e consapevole, il sindaco di Prezza ha affrontato il tema della crisi demografica delle aree interne: “Oggi molti parlano di spopolamento e restanza quasi fosse un termine ‘chic’, ma solo chi vive questi territori ne capisce il dramma”. Scoccia ha citato l’esempio del proprio Comune per fotografare la realtà: “A Prezza registriamo circa 20 decessi l’anno a fronte di una o due nascite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un gap che la politica, da sola, ha difficoltà enormi a invertire senza un cambiamento culturale profondo”. La vicepresidente ha poi indicato la strada per lo sviluppo economico e turistico, richiamando Sulmona alle sue responsabilità di capofila: “Sulmona deve essere il traino dei comuni della Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Lo diciamo da tempo, ma oggi è il momento di farlo davvero: Sulmona senza i suoi borghi non è nulla, e i piccoli comuni senza Sulmona non hanno forza rappresentativa”. ​Secondo Scoccia, il salto di qualità deve passare per la professionalizzazione del settore: ​”Noi amministratori non siamo tuttofare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non possiamo pensare di saper fare cultura o turismo limitandoci a compilare i soliti cartellini estivi o natalizi – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo il dovere di affidarci alle competenze e alle professionalità”. Esprimendo grande entusiasmo per il progetto curato da Il Bosso, Scoccia ha definito la docuserie e il materiale fotografico prodotto come un “piccolo tesoro unico” che restituisce dignità ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo finale resta chiaro: creare uno strumento giuridico e d’immagine — che sia un ente, un consorzio o una fondazione — capace di gestire il brand della Valle Peligna come un unico motore di sviluppo – “Quello che ci lasciate oggi è un patrimonio di immagini e racconti dei nostri concittadini che resterà nel tempo e che deve essere la base per una nuova narrazione dei nostri paesi” ha concluso la vicepresidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it