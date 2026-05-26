Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Unanimità su legge dimore storiche, Mannetti-D’Incecco: tutela patrimonio e nuove opportunità

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:26 maggio 2026 – 19:35- “Un risultato importante per l’Abruzzo, per la tutela del patrimonio culturale e per la valorizzazione dei territori”, così i consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco sull’approvazione all’unanimità, oggi, in Consiglio del progetto di legge “Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoca”. “Ville, palazzi, castelli, masserie, casali, case padronali, giardini storici e residenze di pregio – sottolineano – rappresentano una parte essenziale dell’identità dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Non sono soltanto testimonianze architettoniche e culturali, ma anche presìdi di memoria, bellezza e sviluppo sostenibile, soprattutto nelle aree interne e nei borghi”. Il progetto di legge prevede in particolare l’istituzione del Registro regionale delle Dimore Storiche, il riconoscimento delle Residenze d’Epoca a destinazione ricettiva, la creazione di una rete regionale dedicata e strumenti di promozione educativa, culturale e turistica anche attraverso il coinvolgimento di Comuni, scuole, enti locali, fondazioni, associazioni e operatori del settore – si apprende dalla nota stampa. “Con questo provvedimento – proseguono i consiglieri – vogliamo offrire una cornice normativa chiara e stabile, capace di sostenere chi custodisce questi beni e di inserirli in percorsi di promozione territoriale, culturale e turistica – viene evidenziato sul sito web. È una legge che guarda alla conservazione, ma anche alla fruizione intelligente del patrimonio senza snaturarne la destinazione d’uso né comprometterne l’integrità. Il voto favorevole, prima in Commissione e oggi in Consiglio regionale, dimostra che, quando si lavora su obiettivi concreti e condivisi, l’interesse dell’Abruzzo viene prima di ogni appartenenza politica – viene evidenziato sul sito web. Ringraziamo ancora una volta i colleghi per il contributo e il sostegno a una norma che può diventare uno strumento utile per rafforzare l’offerta turistica regionale e promuovere un modello di turismo autentico, qualificato e rispettoso delle identità locali. L’Abruzzo – concludono – possiede un patrimonio diffuso straordinario, spesso poco conosciuto o non adeguatamente valorizzato – recita il testo pubblicato online. Con questa legge intendiamo riconoscerne il valore, metterlo in rete e trasformarlo in una leva di crescita culturale, sociale ed economica per le comunità locali”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it