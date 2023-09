Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Unioni montane, Di Benedetto: contributo di tutti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sono soddisfatto del risultato raggiunto con l’approvazione del progetto di legge per il superamento delle Comunità montane – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo creato le condizioni per porre finalmente fine alla fase commissariale che va avanti da quasi 10 anni e ridare voce e forza ai territori – aggiunge la nota pubblicata. Con il provvedimento approvato, infatti, le Comunità montane ancora in liquidazione si potranno trasformare in Unioni ovvero in una libera forma associativa tra i Comuni che torneranno ad avere uno strumento per gestire insieme ogni funzione – si apprende dalla nota stampa. Anche se il percorso per arrivare ad una disciplina organica di valorizzazione delle aree montane è ancoro lungo, penso che sia stato fatto un grande passo in avanti”. È quanto dichiarato dal Consigliere Americo Di Benedetto in seguito all’odierna seduta consiliare che ha portato all’approvazione del progetto di legge 274/2022 con oggetto Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani – precisa il comunicato. Un progetto di legge che la Prima Commissione del Consiglio regionale ha esaminato nel corso di numerose sedute, durante le quali sono intervenuti in audizione diversi Sindaci – “Tutti hanno dato un contributo importante alla discussione, evidenziando i limiti del testo proposto dalla Giunta regionale e formulando proposte di modifica – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo”, ha affermato il Consigliere Di Benedetto, “ho presentato alcuni emendamenti ed un subemendamento con il quale è stato possibile superare la condizione che si voleva imporre agli enti nella stipula delle convenzioni”. Il riferimento è all’obbligo, in caso di convenzioni tra Unioni e singoli Comuni, di individuare sempre l’Unione come ente capofila e responsabile dell’esercizio associato – Un obbligo previsto nel testo iniziale ed eliminato, appunto, in quello definitivo di cui adesso si attende solo la pubblicazione per l’entrata in vigore – (com/red)

