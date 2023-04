Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Università:Febbo su recupero ex caserma Pierantoni

- Advertisement -

– “La Giunta regionale ha approvato la delibera per finanziare l’intervento di recupero e ristrutturazione edilizia dell’ex caserma Pierantoni di Chieti da adibire a residenza per gli studenti universitari – precisa la nota online. Il provvedimento, per un importo di 2,9 milioni di euro, prevede la concessione di credito a medio e lungo termine all’Adsu Chieti-Pescara per l’avvio dei lavori. E’ stato scritto così l’ultimo atto burocratico dopo il quale finalmente partiranno i lavori con la ditta aggiudicatrice Monticelli Franco Costruzioni Edili Srl che, a giorni, finalmente aprirà il cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un passaggio chiave, dopo quello in Consiglio regionale, per un intervento che rappresenta una risorsa importante per la città di Chieti e soprattutto costituisce un segnale rilevante per il sistema universitario che convoglierà tanti studenti a immatricolarsi nei corsi universitari dell’Ateneo teatino – riporta testualmente l’articolo online. Potremmo così recuperare un immobile da tempo abbandonato in attesa di portare a termine anche la riqualificazione dell’ex Bucciante, quindi una integrazione utile e necessaria per la Città e la stessa Università. Due progetti sui quali l’attuale maggioranza e il Governo regionale hanno creduto e portato avanti con determinazione, mantenendo gli impegni presi e impegnando risorse importanti. Una volta completati i lavori di riqualificazione dell’ex caserma Pierantoni la città avrà a disposizione una struttura con 149 posti letto di cui 57 mini alloggi e 7 nuclei integrati, sala conferenze, caffetteria e altre pertinenze per un totale di 2.870 metri quadrati – precisa la nota online. Nel corso della seduta odierna, la Giunta regionale ha approvato anche un importante finanziamento per il rifacimento del manto stradale per le vie interessate dal Giro d’Italia; 46.500 di fondi recuperati in extremis, visto che la richiesta è stata inoltrata solo il 4 marzo scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio per questo il sottosegretario D’Annuntiis per essere riuscito a trovare risorse aggiuntive importanti”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

