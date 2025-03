Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Uomo salvato a Pescara: Blasioli ringrazia i lavoratori di “Ambiente Spa”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È ormai diventata di portata nazionale la notizia del salvataggio dell’uomo riparato in un cassonetto e messo in salvo dagli operatori di Ambiente poco prima di essere schiacciato durante le operazioni di compattamento dei rifiuti – precisa il comunicato. Oltre a fare luce su una triste storia di emarginazione sociale, che spero non ci si abitui a considerare come normalità e che ci spinga sempre di più a migliorarci per il recupero e la tutela di chi vive in condizioni di disagio, colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento ai due operatori di Ambiente per la professionalità e la capacità con la quale hanno evitato una tragedia – viene evidenziato sul sito web. Quanto successo ha infatti mostrato una volta di più la competenza e l’attenzione con la quale i lavoratori dell’igiene urbana di Pescara svolgono il loro lavoro, in orari difficili e dovendo spesso far fronte a imprevisti anche importanti – Spero che il Sindaco, a nome della Città, voglia conferire ai due operatori un riconoscimento civico per quanto fatto”. Lo scrive il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it