mercoledì, Novembre 19, 2025
Politica

Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Urbanistica, Campitelli: Oltre 3 milioni per città più moderne e sostenibili

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:19 novembre 2025 – 08:41-  “Prosegue lo scorrimento della Legge 40. Sono in arrivo circa 3 milioni di euro destinati al finanziamento di altri 29 Comuni – aggiunge la nota pubblicata. Un intervento significativo che dimostra la sensibilità di questa amministrazione regionale verso i comuni, per offrire loro risorse preziose e strumenti concreti per sviluppare una pianificazione urbana più moderna, sostenibile, attrattiva e attenta ai bisogni dei cittadini”. Così il consigliere regionale delegato all’urbanistica e governo del territorio, Nicola Campitelli.  “A questo investimento si aggiunge anche un ulteriore contributo di 130 mila euro destinato a vari comuni per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali, risorsa fondamentale per accompagnare i territori nei processi di aggiornamento e innovazione degli strumenti di governo del territorio”, Conclude Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews.

 

