Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Urbanistica, Gruppo PD: Atti non conoscibili in Aula, così si mortificano Consiglio e democrazia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:22 giugno 2026 – 08:03- “Quanto accaduto nel Consiglio regionale del 16 giugno, durante l’esame della cosiddetta legge sulla “leale collaborazione”, poi trasformata nella consuetaomnibus con l’aggiunta di “ulteriori disposizioni”, è un fatto grave che impone chiarezza e trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo chiesto formalmente al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e alla struttura legislativa di verificare quanto avvenuto sul subemendamento n. 49, mai messo a disposizione dei consiglieri secondo le procedure previste”, dichiarano i consiglieri del Gruppo regionale, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Sandro Mariani, Antonio Di Marco, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. “Non è una disputa burocratica, ma una questione di rispetto delle prerogative dei consiglieri e del diritto a un voto consapevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si può votare su atti non caricati sul portale, non distribuiti e non illustrati puntualmente in Aula – sottolineano gli esponenti PD – . I termini per gli emendamenti erano scaduti e ulteriori modifiche avrebbero richiesto il consenso unanime dell’Assemblea, che non è mai stato richiesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel merito, quella modifica introduce una pesante deregolamentazione urbanistica che non condividiamo – recita il testo pubblicato online. Se non sarà stralciata la modifica introdotta con il subemendamento n. 49, o l’intero emendamento cui si riferisce, proporremo la sua abrogazione già dal primo Consiglio utile – recita la nota online sul portale web ufficiale. In assenza di risposte adeguate, siamo pronti a investire della questione anche il Collegio regionale per le Garanzie statutarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La qualità delle leggi e la credibilità delle istituzioni si fondano sul rispetto delle regole – si apprende dalla nota stampa. Le forzature della maggioranza non possono comprimere trasparenza e piena conoscibilità degli atti, principi essenziali per il corretto funzionamento della democrazia regionale”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it