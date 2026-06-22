Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Urbanistica, Verrecchia: Più tempo ai Comuni per completare passaggio strategico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 08:32- “Nell’ultima seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo, svoltasi il 16 giugno scorso, è stata approvata una proroga di sei mesi del termine previsto per l’approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato da parte dei Comuni, così come stabilito dalla nuova legge urbanistica regionale”. Lo rende noto Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “La nuova scadenza è stata fissata al 21 dicembre 2026. Si tratta di una decisione importante che consentirà alle amministrazioni comunali di disporre di un tempo congruo per completare un’attività complessa e strategica, fondamentale per la corretta attuazione della riforma urbanistica regionale e per una pianificazione del territorio più efficace e coerente con le esigenze delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. Con questa proroga – sottolinea Verrecchia – la Regione Abruzzo conferma la volontà di accompagnare i Comuni nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, garantendo le condizioni necessarie affinché gli adempimenti previsti possano essere svolti con la massima attenzione e qualità. Nei prossimi giorni il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), rendendo così pienamente operativa la nuova scadenza prevista dalla norma”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it