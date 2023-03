Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Usi Civici, Marcovecchio: bene l’ok del Governo

- Advertisement -

– “Esprimo la grande soddisfazione di poter riscontrare come la norma di riforma sugli usi civici abbia evitato l’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri – Abbiamo raggiunto così un importante risultato, frutto di un intenso lavoro regionale, nell’interesse dei territori.” Lo afferma il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota – si apprende dal portale web ufficiale. La legge 47/2022 prevede che le funzioni amministrative spettanti alla Regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive siano conferite ai Comuni che adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza – si apprende dal portale web ufficiale. “Ora tocca ai Comuni, che avranno finalmente un ruolo decisivo nella procedura di legittimazione, – conclude Marcovecchio – cosi come hanno già fatto di recente alcune amministrazioni.” (com/red)

