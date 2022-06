Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Usi civici, Marcovecchio: riforma attesa da anni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “In data odierna ho presentato il progetto di legge in materia di semplificazione del processo di legittimazione delle terre gravate da uso civico, un tema sul quale l’attuale quadro normativo impone procedure complesse e farraginose – si apprende dalla nota stampa. ” Lo afferma il Presidente della Commissione consiliare “Ambiente, Territorio e Infrastrutture” di Valore è Abruzzo Manuele Marcovecchio – recita il testo pubblicato online. “Il progetto di legge, nello specifico, pone finalmente in capo al Comune, oltre che le attività istruttorie, che in parte già svolge, anche l’adozione del provvedimento finale di legittimazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il controllo della Regione si limiterà ad una verifica entro termini perentori, alla scadenza dei quali si perfezionerà il silenzio/assenso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto di legge – prosegue Marcovecchio – non implica la determinazione di ulteriori attività e servizi in capo ai Comuni interessati, atteso che, come osservato, l’istruttoria già è svolta dagli stessi e considerato che le aree gravate da uso civico sono da tempo determinate e circoscritte – si apprende dalla nota stampa. Mi preme ringraziare – conclude il Consigliere regionale – il collega Fabrizio Montepara che, con me, ha inteso lavorare al progetto di legge e sottoscriverlo”. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it