Consiglio Regionale, nuovo comunicato. Usi civici, Marcovecchio: riforma in Commissione

– “Avviato l’iter istruttorio del progetto di legge in materia di semplificazione delle procedure di legittimazione delle terre gravate da uso civico – ” Ad annunciarlo il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” Manuele Marcovecchio – recita il testo pubblicato online. “Oggi nella seduta della Prima Commissione consiliare presieduta da Fabrizio Montepara ho illustrato i punti principali di questa riforma, che pone finalmente in capo ai Comuni, oltre che le attività istruttorie, che in parte già svolgono, anche l’adozione del provvedimento finale di legittimazione – si apprende dalla nota stampa. Da parte dei colleghi consiglieri – sottolinea Marcovecchio – è stata condivisa e sottolineata l’importanza del provvedimento, atteso in particolar modo dalle comunità locali”. (com/red)

